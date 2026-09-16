Una veda que debe generar conciencia

Ahora bien, su éxito dependerá de que se cumpla con la norma. No hace falta entrar en la discusión sobre si la Provincia cuenta con el personal suficiente para realizar los controles en Escaba, La Angostura y El Cadillal. Todo será mucho más fácil si los pescadores no sólo la respetan, sino también si denuncian a los que no lo hacen. El servicio 911 está habilitado para recibir las denuncias, por citar sólo un ejemplo.