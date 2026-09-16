OpiniónCartas de lectores

Cartas de lectores: italianos en el exterior
Hace 6 Hs

El 10 de agosto pasado, LA GACETA me publicó una carta bajo el título “Italianos en el exterior”. En ella comunicaba a los ciudadanos italianos que este año tendrían lugar las elecciones para renovar el ComItEs (Comité de los Italianos en el Exterior). Además aclaraba que, a diferencia de los comicios generales (donde el voto llega por correo a todos los ciudadanos mayores de edad), en estas elecciones es necesario que el interesado manifieste explícitamente su voluntad de votar solicitando su inclusión en el padrón. El pasado 3 de septiembre, los consulados italianos oficializaron que las elecciones tendrán lugar el 4 de diciembre, y que los interesados en sufragar tienen tiempo hasta el 4 de noviembre para empadronarse. ¿Cómo registrarse desde Tucumán? Para hacerlo fácilmente deben descargar el formulario correspondiente de la web del Consulado General de Italia en Córdoba, completarlo con letra clara y enviarlo escaneado por e-mail a la casilla indicada en la publicación (adjuntando su DNI escaneado). El ComItEs de Córdoba, es el órgano de representación de los ciudadanos italianos que vivimos en el Centro-NOA. Recuerden que cada voto cuenta para que hagamos escuchar nuestra voz.

Marcelo Daniel Castagno 

marcelocastagno@yahoo.com.ar

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