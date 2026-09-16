OpiniónCartas de lectores

Cartas de lectores: demonios ocultos del progreso
Hace 6 Hs

El detallado análisis que realiza el integrante del Laboratorio de Telecomunicaciones Facet-UNT en Pareceres del 15/09/26 de LA GACETA pone sobre el tapete la discusión si las nuevas tecnologías que se crean para una mejor sustentabilidad del planeta y obvio de la humanidad que lo habita, es un beneficio actual que se consigue no está provocando un futuro perjuicio. El ejemplo más sencillo, lo más cotidiano que vivimos sobre este tema, fue la cuestión  de la eliminación de las “bolsas plásticas” por su durabilidad hasta su extinción el perjuicio que causa al medio ambiente, ya que el reemplazo que se propone es la utilización de la bolsa papel que para su fabricación utilizaba como materia prima la madera de los árboles. Después esa materia prima era aportada por otra menos perjudicial como el bagazo o restos de la fabricación de azúcar. No se eliminó totalmente el recipiente plástico, sigue vigente. Tengo por costumbre que cada vez que recibo una bolsa plástica con mis compras, las reutilizo para otras cosas, entre ellas para la basura, así evito comprar bolsas con ese fin. Trato de reciclar permanentemente. No sé si lo que hago pueda cambiar el paradigma, pero desde cada lugar que estamos deberíamos intentar con nuestras accionar ayudar un poco más a la supervivencia del planeta. No estoy exento de críticas por guardar las bolsas para su reutilización, pero me hace sentir que no dejo tanta huella de carbono por mi existencia.  

Juan Domingo Vega

vega_bufett@hotmail.com

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