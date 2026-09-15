Opinión› PARECERES Los demonios ocultos del progreso Miguel A. Cabrera - Laboratorio de Telecomunicaciones Facet-UNT Compartir Whatsapp Facebook X Linkedin Copiar dirección URL Un dispositivo que consume menos energía puede ser una excelente noticia, pero si terminamos fabricando diez veces más dispositivos, el resultado global puede ser muy diferente. Hace 5 Hs Seguir en Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores. Tamaño texto Comentarios Lo más popular La mora en los créditos a las familias alcanzó el 18% en julio y suma 21 meses de suba continua La urgencia le gana al proyecto: San Martín necesita pensar en construir ¿Por qué nos preguntamos si la inteligencia artificial podrá matarnos? Cartas de lectores: una tucumana en el FMI Cartas de lectores: Paseo Alberdi Ranking notas premium La conversación y el ruido “Gracias por ponerle el cuerpo”: el Norte Rock unió generaciones en una jornada lluviosa Ciro y Los Persas sorprendió en el Norte Rock con un homenaje a la Selección y a las Islas Malvinas De un tributo a Los Piojos a conocer a Ciro: la historia de dos tucumanos que vivieron una particular previa al Norte Rock El Plan de la Mariposa hizo del Norte Rock una fiesta bajo la lluvia: euforia y conexión con el público