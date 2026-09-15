OpiniónCartas de lectores

Cartas de lectores: Día del Profesional Universitario
Hace 6 Hs

Este 15 de septiembre se cumplen 51 años de un hecho histórico como lo fue la huelga general de profesionales universitarios. En este sentido, cabe recordar que, tanto en nuestra provincia como en todo el país, el año 1975 exhibía un marco social y político sumamente complejo y violento. Además, a poco de iniciar el año, en Tucumán daba sus primeros pasos el tristemente célebre “Operativo Independencia”. En este contexto, dos matriculados del Colegio de Graduados en Ciencias Económicas de Tucumán fueron detenidos ilegalmente al igual que otros graduados de distintas disciplinas. Ante esta realidad y en medio de un convulsionado septiembre del 75, el Cr. Miguel García Marengo, que por ese entonces presidía el CGCET, decidió que callarse. No era una opción. Había que salir a la calle a defender la libertad, la vida y la dignidad humana. La enérgica protesta contó con el incondicional apoyo de todas las entidades profesionales del país y el 15 de septiembre de 1975 se dispuso el cese total de actividades de los profesionales universitarios. Con posterioridad, la Confederación de Profesionales Universitarios de la R.A. institucionalizó el 15 de septiembre como el Día del Profesional Universitario en homenaje al coraje de los profesionales tucumanos. Hoy, a un poco más de medio siglo de aquellos acontecimientos, se hace necesario rendir homenaje a quien fuera el impulsor y líder de aquella gesta histórica, Miguel García Marengo, un hombre con una importante concepción humana de la vida, ejemplo de coraje y responsabilidad moral. Su nombre y su legado nos deben recordar siempre el compromiso ético que el profesional tiene con la sociedad toda.

Carlos Gabriel Garnier  

carlosgarnier50@yahoo.com.ar

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