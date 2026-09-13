Duro traspié de "C4" Ruiz: cayó por nocaut técnico ante el mexicano Talavera
El boxeador de Las Talitas pagó caro el desafío de subir a la división pluma y perdió ante un rival que no había dado el peso reglamentario. Pese a derribar al azteca en el primer asalto, un contragolpe certero a la mandíbula sentenció el pleito en Villa Domínico y obligó a su atención médica por precaución.
Resumen para apurados
- Rodrigo Ruiz cayó por nocaut técnico en el quinto round ante Ángel Talavera en Villa Domínico, perdiendo la chance de ganar los títulos latinos pluma OMB y FIB.
- Ruiz subió de categoría supergallo a pluma y derribó a su rival al inicio, pero Talavera, quien no dio el peso reglamentario, impuso su contextura con un contragolpe.
- Tras sufrir su primer nocaut y ser asistido médicamente, el púgil tucumano anunció que se tomará una pausa deportiva para evaluar el futuro de su carrera profesional.
En el Polideportivo Municipal José María Gatica de Villa Domínico, Rodrigo "C4" Ruiz cayó ante al mexicano Ángel Talavera Carrillo, en un duelo que ponía en juego los cinturones latinos vacantes de la división pluma de la Organización Mundial de Boxeo (OMB) y la Federación Internacional de Boxeo (FIB). El resultado fue un triunfo por nocaut técnico en el quinto round a favor del púgil azteca, pero la historia del pleito empezó con irregularidades en la balanza.
Talavera Carrillo subió al cuadrilátero sin la posibilidad de ceñirse las coronas, tras haber incumplido el pesaje oficial. Para el tucumano, el compromiso ya era un desafío grande de por sí: toda su carrera profesional se construyó en la categoría supergallo —división en la que llegó a disputar una eliminatoria mundialista en Australia ante Sam Goodman—, y "C4" aceptó el reto de saltar de división para medirse ante un adversario ya habituado al peso pluma.
El representante de nuestra provincia salió a pelear de igual a igual desde la campana inicial. Con su habitual velocidad de piernas y precisión en los envíos, Ruiz conectó una combinación en el primer asalto que mandó al mexicano a la lona. Sin embargo, con el correr de los minutos, la mayor contextura de Talavera empezó a hacerse sentir en el centro del ring, y le permitió absorber el castigo y avanzar con insistencia sobre el tucumano.
La definición llegó de manera repentina en el quinto capítulo. Ruiz buscó perforar la guardia enemiga con un intento de zurda, pero su oponente esquivó el cruce y sacó una contra con su mano izquierda que impactó de lleno en la mandíbula desprotegida del oriundo de Las Talitas. El golpe derribó a Rodrigo y obligó la intervención de los médicos y el personal de auxilio, que determinaron el final por nocaut técnico y su posterior traslado en camilla para los chequeos de rigor.
“Pasó todo muy rápido. Hoy estoy súper triste con el resultado. Son cosas que pueden pasar porque el boxeo es así. Nunca me pasó. Ahora me tomaré un tiempo para disfrutar mi familia y ver cómo continúo. Estoy bien. Gracias a todos los que me mandaron mensaje. No es fácil. Pero también con esto queda claro la gente que me quiere de verdad. Perdón, hijo, por no llevarte el cinturón a casa”, escribió Ruiz en Instagram luego del combate.