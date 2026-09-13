Duro traspié de "C4" Ruiz: cayó por nocaut técnico ante el mexicano Talavera

La definición llegó de manera repentina en el quinto capítulo. Ruiz buscó perforar la guardia enemiga con un intento de zurda, pero su oponente esquivó el cruce y sacó una contra con su mano izquierda que impactó de lleno en la mandíbula desprotegida del oriundo de Las Talitas. El golpe derribó a Rodrigo y obligó la intervención de los médicos y el personal de auxilio, que determinaron el final por nocaut técnico y su posterior traslado en camilla para los chequeos de rigor.