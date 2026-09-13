"Una frontera administrativa jamás puede convertirse en una tierra de nadie": la carta que expone el colapso del Camino del Perú

El Camino del Perú volvió a quedar en el centro de la escena a partir de una carta de lectores que se convirtió en la más leída de la semana en LA GACETA. El autor, Jorge Bernabé Lobo Aragón, planteó que el problema ya no admite demoras: una vía pensada para otro volumen de tránsito hoy está desbordada, especialmente en los horarios de ingreso y salida escolar, al mediodía y después de las 18.