OpiniónCartas de lectores

Cartas de lectores: menores, ley y contención familiar
Hace 6 Hs

Le escribo para compartir mi preocupación sobre el debate en torno al nuevo régimen penal juvenil. Creo que es fundamental mirar este tema con los pies sobre la tierra y sin buscar soluciones mágicas. A todos nos duele la inseguridad y queremos vivir tranquilos. Pero nos estamos engañando si creemos que con aprobar una ley basta para solucionar el problema. Con la ley sola no alcanza; hace falta una verdadera presencia del Estado, pero sobre todo falta contención familiar y social. Hoy vemos chicos solos, sin límites claros, sin adultos que los acompañen y sin lugares donde puedan estudiar o practicar un deporte. Bajar la edad de imputabilidad o endurecer las penas sin atender ese vacío no hace más que empeorar las cosas. Meter a los jóvenes en sistemas cerrados sin ofrecerles oportunidades reales es llegar tarde y transformar el castigo en una puerta giratoria hacia un delito cada vez más grave. Un país que quiere proteger a su sociedad debe empezar por fortalecer a las familias y brindar contención social desde el primer día. Exigir responsabilidades es necesario, pero hay que darles herramientas humanas, educativas y afectivas reales para cambiar de rumbo.

María Eugenia Moya                        

meugeniamoya@gmail.com

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