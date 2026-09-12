Cartas de lectores: menores, ley y contención familiar

Le escribo para compartir mi preocupación sobre el debate en torno al nuevo régimen penal juvenil. Creo que es fundamental mirar este tema con los pies sobre la tierra y sin buscar soluciones mágicas. A todos nos duele la inseguridad y queremos vivir tranquilos. Pero nos estamos engañando si creemos que con aprobar una ley basta para solucionar el problema. Con la ley sola no alcanza; hace falta una verdadera presencia del Estado, pero sobre todo falta contención familiar y social. Hoy vemos chicos solos, sin límites claros, sin adultos que los acompañen y sin lugares donde puedan estudiar o practicar un deporte. Bajar la edad de imputabilidad o endurecer las penas sin atender ese vacío no hace más que empeorar las cosas. Meter a los jóvenes en sistemas cerrados sin ofrecerles oportunidades reales es llegar tarde y transformar el castigo en una puerta giratoria hacia un delito cada vez más grave. Un país que quiere proteger a su sociedad debe empezar por fortalecer a las familias y brindar contención social desde el primer día. Exigir responsabilidades es necesario, pero hay que darles herramientas humanas, educativas y afectivas reales para cambiar de rumbo.