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Cartas de lectores: dólares y jubilados
Hace 6 Hs

Luis Caputo, ministro de Economía, les pidió a los hijos que convenzan a sus padres de sacar los dólares del colchón. Sería bueno que explique ¿de qué padres está hablando? Porque los jubilados argentinos no están pensando qué hacer con sus dólares. Están pensando cómo pagar los medicamentos, los servicios y llegar a fin de mes. Quizás algunos adultos mayores con grandes patrimonios tengan dólares guardados. Pero la realidad de la mayoría de nuestros jubilados es otra: no tienen dólares debajo del colchón; tienen necesidades encima de la mesa. Y antes de pedir confianza a los argentinos, sería bueno que el ministro explique también qué hizo con sus propios ahorros y dónde los mantiene. La confianza no se reclama. Se construye con transparencia y, sobre todo, con el ejemplo. Caputo debería dejar de imaginar jubilados con dólares bajo el colchón y empezar a mirar jubilados que no pueden pagar sus medicamentos.

Williams Fanlo                                            

willyucr@gmail.com

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