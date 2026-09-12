Entre enero y julio se dio un récord de exportaciones de las economías regionales

En el período considerado, se registró un aumento interanual de un 12% en el monto y de un 6,5% en el volumen exportado. Esto situó el precio promedio en U$S 1.315 por tonelada (un 5,2% más respecto del año anterior), un valor que triplica al obtenido por el resto de la agroindustria, según datos procesados por la Subsecretaría de Economías Regionales y Pequeños y Medianos Productores.