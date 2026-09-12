EconomíaRural

El carbón de la caña se dio en forma generalizada en Tucumán

Técnicas de la Eeaoc realizaron un relevamiento de las principales enfermedades que afectan a este cultivo.

El carbón de la caña se dio en forma generalizada en Tucumán
Hace 10 Hs

Con el objetivo de conocer la situación fitosanitaria del área cañera de Tucumán, entre octubre de 2025 y marzo de 2026 se realizó el relevamiento de las principales enfermedades que afectan al cultivo de la caña de azúcar.

Un trabajo realizado por los técnicos de la sección Fitopatología de la Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres (Eeaoc) Jessica Lobo, Leny Huvierne, María Monachesi y Constanza Joya -publicado en el Reporte Agroindustrial de la entidad- indica que, a diferencia de campañas anteriores, centradas únicamente en la prospección de lotes comerciales, la actual campaña incluyó además la evaluación de lotes semilleros registrados, permitiendo obtener información sobre la presencia, distribución e incidencia de las enfermedades tanto en plantaciones comerciales como en materiales destinados a la producción de “caña semilla”.

El relevamiento se complementó con los resultados del servicio de diagnóstico de raqui-tismo de la caña soca o RSD (Leifsonia xyli subsp. xyli), que la sección Fitopatología de la Eeaoc brinda a productores y técnicos del sector.

El carbón de la caña de azúcar (Sporisorium scitamineum) se presentó de manera generalizada en la provincia, aunque con bajos niveles de incidencia en la mayoría de los lotes evaluados. LCP 85-384 continuó siendo la variedad más afectada, mientras que las varie-dades TUC, desarrolladas por el subprograma de Mejoramiento Genético de Caña de Azúcar (Smgca-Eeaoc), mostraron, en general, un bajo nivel de incidencia de la enfermedad.

La roya marrón (Puccinia melanocephala) registró una amplia distribución, con una mayor severidad en LCP 85-384, seguida de TUC 06-7.

Mancha en ojo (Bipolaris sacchari) incrementó su severidad, afectando principalmente a LCP 85-384 y TUC 06-7. En tanto, Pokkah boeng (complejo Fusarium fujikuroi) aumentó su incidencia en TUC 00-65, TUC 02-22, TUC 03-12 y TUC 06-7.

Por su parte, la estría roja (Acidovorax avenae subsp. avenae) presentó una prevalencia provincial del 13,8%, manteniendo una distribución similar a la observada en campañas anteriores y afectando principalmente a las variedades TUC 00-19, TUC 00-65 y TUC 02-22.

Los semilleros registrados presentaron baja incidencia de carbón, trazas de Pokkah boeng y ausencia de enfermedades foliares durante el período de evaluación, reflejando el adecuado estado sanitario de estos materiales.

Adicionalmente, el 84% de las muestras analizadas durante 2026 en el laboratorio de la sección Fitopatología para la detección de la bacteria causal del RSD presentó incidencias inferiores a un 5%, valor considerado apto en lotes comerciales para la utilización del material como “caña semilla”.

El comportamiento de todas estas enfermedades serán desarrolladas oportunamente en LA GACETA Rural, para que el productor cañero conozca como fue el desarrollo y actividad de las principales enfermedades de la caña de azúcar en la provincia de Tucumán.

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