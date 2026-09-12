El carbón de la caña se dio en forma generalizada en Tucumán

Un trabajo realizado por los técnicos de la sección Fitopatología de la Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres (Eeaoc) Jessica Lobo, Leny Huvierne, María Monachesi y Constanza Joya -publicado en el Reporte Agroindustrial de la entidad- indica que, a diferencia de campañas anteriores, centradas únicamente en la prospección de lotes comerciales, la actual campaña incluyó además la evaluación de lotes semilleros registrados, permitiendo obtener información sobre la presencia, distribución e incidencia de las enfermedades tanto en plantaciones comerciales como en materiales destinados a la producción de “caña semilla”.