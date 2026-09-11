Del Jardín de la Republica a los rascacielos de China

Es de noche en Shenzhen. En medio de un mar de neón y rascacielos que parecen tocar las nubes, un peatón se acerca a una tienda automatizada, sonríe a una cámara y se retira con su café en la mano sin haber sacado una billetera ni un teléfono. A pocos metros, un taxi eléctrico avanza en silencio y sin conductor a bordo, deteniéndose con precisión milimétrica frente al semáforo.
Lo que para cualquier viajero occidental suena a una escena de ciencia ficción rodada en Hollywood, para los 17 millones de habitantes de Shenzhen —y para quienes caminan las calles de Shanghái o Hangzhou— es simplemente la rutina de un martes cualquiera.
Hace apenas cuarenta años, Shenzhen no era más que una modesta aldea de pescadores agrupada a orillas del mar de la China Meridional. Hoy es la capital mundial de la innovación, el lugar donde se fabrica gran parte de la tecnología del planeta y el laboratorio donde se testea, en tiempo real, cómo vivirá la humanidad en las próximas décadas.
La pregunta que surge de manera inevitable al observar ese despliegue no es cómo lo hicieron, sino qué impacto tiene esa velocidad de transformación en nuestra propia realidad. ¿Qué ocurre cuando un líder, un emprendedor o un referente industrial criado en la escala local se enfrenta cara a cara con ese nivel de disrupción?
Ese choque cultural y tecnológico es el disparador de una de las travesías más ambiciosas que se preparan para el tramo final del año. Un grupo de empresarios y directivos del NOA se alista para cruzar el planeta en noviembre próximo, en una misión que busca ir mucho más allá del turismo tradicional o la búsqueda de proveedores.
El recorrido, que conectará Shanghái, Hangzhou y Shenzhen, está pensado como un ejercicio de desaprendizaje y reinvención. En Shanghái, los visitantes recorrerán distritos donde la inteligencia artificial reorganiza el tráfico y el urbanismo en tiempo real. En Hangzhou, se adentrarán en las entrañas del mayor ecosistema de comercio electrónico del globo, donde las tiendas físicas y digitales se fusionaron en un modelo totalmente inteligente. Y en Shenzhen, se sumergirán en la Feria Internacional de Alta Tecnología (CHTF) para ver de cerca cómo la robótica y la automatización redefinen el trabajo industrial.
"La primera vez que viajé a China iba preparado para sorprenderme. Había leído, visto videos, escuchado hablar de sus ciudades, de la tecnología, de la velocidad con la que construyen, de sus empresas y de una economía que en pocas décadas se convirtió en protagonista mundial.Pero una cosa es leer sobre China y otra bastante diferente es estar ahí.China sorprende, por supuesto. Pero también incomoda.Sorprende la escala. La infraestructura. Ciudades que parecen haber sido pensadas para dentro de veinte años. La tecnología incorporada a situaciones absolutamente cotidianas. La velocidad con la que una idea puede convertirse en un producto y un producto puede escalar hasta alcanzar millones de personas.Pero lo que más me impactó no fue nada de eso. Fue descubrir una manera de pensar muy diferente a la nuestra." reflexiona Alberto Núñez, Director Ejecutivo de Fundación del Tucumán, organización que junto a Lead lidera la comitiva.
La verdadera historia no está en los kilómetros recorridos, sino en las preguntas que los viajeros se traen de vuelta en la valija: cómo adaptar la inteligencia de datos a las economías regionales, cómo pensar la logística local a escala global y qué decisiones estratégicas se deben tomar hoy para no quedar fuera de juego mañana.
Entre la fascinación de los templos tradicionales y el vértigo de las megaurbes conectadas por trenes de alta velocidad, la experiencia promete ser un punto de inflexión. Porque al final del día, entender el futuro no es un lujo, sino una necesidad para quienes tienen la responsabilidad de liderar el presente.
Desde la organización, aseguran que aún quedan cupos disponibles para quienes quieran sumarse a la travesía que lidera Fundación del Tucumán junto al Grupo Lead. Info disponible en fundaciondeltucuman.com/experiencia-china-2026