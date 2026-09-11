Al acecho de La Máquina: Al-Nassr y Cristiano Ronaldo, a tres partidos de igualar un récord histórico de River

La serie del elenco saudí comenzó a forjarse el 8 de diciembre de 2023 con una goleada frente a Al-Riyadh, exactamente siete días después de haber caído 3-0 en el clásico ante Al-Hilal, la última vez que se retiró del campo con la cuenta en cero. Desde aquel traspié, Al-Nassr aportó al marcador siempre que saltó a la cancha. La vigencia del hito de River, por su parte, se extiende por casi nueve décadas: inició el 13 de septiembre de 1936 con una victoria 3-2 sobre Ferro Carril Oeste y se cortó recién más de tres años más tarde tras caer 2-0 frente a Boca Juniors en el Monumental. En 2021, el poderoso Bayern Múnich se había acercado a la marca riverplatense al hilvanar 84 presentaciones con festejos, hasta que una estrepitosa derrota 5-0 a manos del Borussia Mönchengladbach frenó a los alemanes y mantuvo la exclusividad del club de Núñez.