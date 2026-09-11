Al acecho de La Máquina: Al-Nassr y Cristiano Ronaldo, a tres partidos de igualar un récord histórico de River

Resumen para apurados
- Con 93 duelos seguidos marcando, Al-Nassr de Cristiano Ronaldo quedó a tres juegos de igualar en el fútbol saudí el récord histórico de River Plate de 96 partidos con gol.
- La racha saudí inició en diciembre de 2023, amenazando la marca fijada por River entre 1936 y 1939, registro que gigantes como Bayern Múnich intentaron quebrar en 2021 sin éxito.
- El club buscará la hazaña en la Champions asiática ante Al Ain, mientras Cristiano Ronaldo persigue su propia meta de alcanzar los 1.000 goles profesionales.
Uno de los registros más impresionantesde la historia del fútbol mundial se ve amenazado. Al-Nassr, impulsado por el poder de fuego de figuras como Cristiano Ronaldo, Sadio Mané y João Félix, acumula 93 partidos oficiales consecutivos anotando por lo menos un gol y quedó a tiro de igualar el récord que ostenta River Plate desde la década del 30. Si el conjunto de Riad logra estirar su racha goleadora en sus próximos tres compromisos, alcanzará la marca de 96 encuentros seguidos marcando que el cuadro de Núñez edificó entre 1936 y 1939.
La serie del elenco saudí comenzó a forjarse el 8 de diciembre de 2023 con una goleada frente a Al-Riyadh, exactamente siete días después de haber caído 3-0 en el clásico ante Al-Hilal, la última vez que se retiró del campo con la cuenta en cero. Desde aquel traspié, Al-Nassr aportó al marcador siempre que saltó a la cancha. La vigencia del hito de River, por su parte, se extiende por casi nueve décadas: inició el 13 de septiembre de 1936 con una victoria 3-2 sobre Ferro Carril Oeste y se cortó recién más de tres años más tarde tras caer 2-0 frente a Boca Juniors en el Monumental. En 2021, el poderoso Bayern Múnich se había acercado a la marca riverplatense al hilvanar 84 presentaciones con festejos, hasta que una estrepitosa derrota 5-0 a manos del Borussia Mönchengladbach frenó a los alemanes y mantuvo la exclusividad del club de Núñez.
El desafío colectivo coincide además con la ambición personal de Cristiano Ronaldo, quien persigue el hito de alcanzar los 1.000 goles en su carrera profesional, registro del que se encuentra a solo 21 festejos. Curiosamente, en la hoja de ruta del conjunto árabe aparece el estreno en la Champions League de Asia como visitante frente a Al Ain de los Emiratos Árabes Unidos. El mismo club emiratí que amargó a River en las semifinales del Mundial de Clubes 2018 tendrá en sus manos la chance de convertirse, ocho años después, en el guardián impensado que preserve el histórico récord de la institución argentina si consigue mantener el arco en cero ante "CR7" y compañía.