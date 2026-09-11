Cucarachas en cocina: el lugar menos pensado donde suelen esconderse y casi nadie revisa
De acuerdo con información de la Universidad de California, las cucarachas suelen buscar durante el día lugares estrechos, oscuros y protegidos, mientras que salen principalmente durante la noche para alimentarse.
Resumen para apurados
- Especialistas advierten que las cucarachas suelen anidar detrás y debajo de las heladeras debido al calor del motor, la humedad y los restos de comida acumulados.
- La Universidad de California señala que estos insectos aprovechan la oscuridad diurna para refugiarse en grietas y zonas inaccesibles donde depositan huevos.
- Para prevenir plagas en el hogar, recomiendan una limpieza profunda periódica de sectores ocultos y el uso de trampas adhesivas para monitoreo constante.
Las cucarachas pueden encontrar en la cocina un ambiente ideal para esconderse y alimentarse, pero hay un electrodoméstico que reúne varias de las condiciones que estos insectos buscan. Se trata de la heladera, especialmente en los espacios que quedan detrás y debajo y que suelen quedar fuera de la limpieza cotidiana.
La combinación de calor, humedad, restos de comida y lugares oscuros puede convertir esas zonas en refugios adecuados para las cucarachas. Por eso, mantener limpia la parte visible de la cocina no siempre alcanza para evitar su presencia.
Por qué las cucarachas buscan refugio detrás de la heladera
De acuerdo con información de la Universidad de California, las cucarachas suelen buscar durante el día lugares estrechos, oscuros y protegidos, mientras que salen principalmente durante la noche para alimentarse.
En el caso de la heladera, la parte posterior y el sector inferior pueden ofrecer varias de esas condiciones al mismo tiempo. El motor libera calor y puede generar un ambiente favorable, mientras que la condensación aporta humedad. A esto se pueden sumar pequeñas cantidades de alimentos que quedan acumuladas en sectores difíciles de alcanzar.
Las cucarachas también suelen desplazarse siguiendo bordes, paredes y rincones protegidos. Por ese motivo, los espacios ubicados alrededor de los grandes electrodomésticos pueden convertirse en puntos donde se concentra su actividad.
Otro indicio de que existe una infestación puede encontrarse en esos mismos lugares. Allí pueden aparecer mudas de piel, materia fecal y ootecas, las cápsulas que contienen los huevos.
Cómo detectar si hay cucarachas cerca de la heladera
Una de las herramientas que puede utilizarse para conocer dónde se concentra la actividad son las trampas adhesivas. La Universidad de California señala que suelen capturar cucarachas cerca de electrodomésticos grandes y en sectores donde los insectos encuentran alimento o refugio.
Esto permite identificar los puntos de mayor actividad y orientar las medidas de control. Revisar periódicamente detrás y debajo de la heladera también ayuda a detectar señales que pueden pasar inadvertidas durante la limpieza habitual.
Qué hacer para evitar que aparezcan
El control de las cucarachas no depende únicamente de aplicar insecticidas. La estrategia más efectiva combina higiene, eliminación de fuentes de alimento, reducción de la humedad, bloqueo de posibles accesos y monitoreo.
En la cocina, es importante evitar que queden restos de comida, mantener los alimentos cerrados y prestar especial atención a los sectores de difícil acceso. También conviene revisar grietas y espacios por los que puedan ingresar o esconderse.
La limpieza detrás y debajo de la heladera puede ser especialmente importante porque son zonas que reúnen varias de las condiciones que favorecen la presencia de estos insectos.