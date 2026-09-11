Escándalo en la Champions League: le tiraron un botellazo en la cabeza al DT de Fenerbahce y renunció
Ismail Kartal, ídolo de la institución turca, anunció su salida tras el empate 1-1 frente a la Roma de Paulo Dybala. El agresor ya fue identificado y sancionado, y el presidente del club busca frenar su dimisión.
Resumen para apurados
- El DT de Fenerbahce, Ismail Kartal, renunció en Estambul tras empatar 1-1 ante la Roma por la Champions League, luego de recibir un botellazo en la cabeza desde la tribuna.
- El proyectil impactó de lleno durante el juego y la justicia sancionó al agresor por un año. Kartal, ídolo del club, acumulaba tres meses de ciclo con resultados irregulares.
- La dirigencia busca frenar su salida y forzar su continuidad para evitar una crisis en un plantel de jerarquía que aspira a competir en la Champions y mejorar en el torneo local.
El estreno de la fase de liga de la UEFA Champions League en Estambul derivó en un desenlace caótico e inesperado. Apenas consumada la igualdad 1-1 entre Fenerbahce y la Roma, el entrenador del conjunto turco, Ismail Kartal, sacudió la sala de conferencias al presentar su renuncia tras haber sido agredido en pleno partido por un proyectil arrojado desde las tribunas: “Renuncio a mi cargo. Renuncio mientras aún hay tiempo, con la certeza de que nunca regresaré”, sentenció de manera intempestiva el estratega de 65 años, visiblemente afectado por el impacto de una botella plástica que dio de lleno en su cabeza durante el transcurso del cotejo.
El episodio provocó una conmoción mayúscula dentro de los "Canarios Amarillos", dado que Kartal ostenta la condición de referente histórico indiscutido del club: vistió la camiseta durante una década, se ubica entre los futbolistas con más presencias y supo dar la vuelta olímpica tanto como jugador como en el rol de director técnico. La noticia tomó por sorpresa incluso a los integrantes del plantel profesional en la zona mixta; de hecho, el británico Archie Brown —autor de la paridad tras la apertura inicial de Bryan Cristante para los italianos— reaccionó atónito ante las consultas periodísticas al enterarse de la dimisión de su conductor táctico. En el ámbito judicial, la institución confirmó que la Fiscalía de la República de Anatolia de Estambul logró individualizar al agresor, a quien se le tomó declaración indagatoria y se le aplicó de inmediato una prohibición de ingreso a espectáculos deportivos por el lapso de un año.
Pese a la determinación pública del entrenador, la conducción dirigencial encabezada por Aziz Yıldırım salió al cruce para intentar forzar su continuidad en el cargo. "Ismail Kartal no necesita decir 'continuaré'. Soy su superior, le dije 'continuarás' y punto; ¡somos una familia! No se puede ir hasta que yo me haya ido", exclamó el mandamás del club, quien admitió que el técnico atraviesa un pico de estrés severo por la hostilidad del entorno. La renuncia pone en jaque un ciclo que apenas sumaba tres meses de rodaje (seis victorias, tres empates y dos caídas), en medio de una campaña en la que el equipo marcha noveno en la Superliga local pese a haber conformado una plantilla estelar con nombres de jerarquía como Romelu Lukaku, N’Golo Kanté, Mason Greenwood, Nathan Aké y el arquero Ederson.