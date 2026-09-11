Escándalo en la Champions League: le tiraron un botellazo en la cabeza al DT de Fenerbahce y renunció

El episodio provocó una conmoción mayúscula dentro de los "Canarios Amarillos", dado que Kartal ostenta la condición de referente histórico indiscutido del club: vistió la camiseta durante una década, se ubica entre los futbolistas con más presencias y supo dar la vuelta olímpica tanto como jugador como en el rol de director técnico. La noticia tomó por sorpresa incluso a los integrantes del plantel profesional en la zona mixta; de hecho, el británico Archie Brown —autor de la paridad tras la apertura inicial de Bryan Cristante para los italianos— reaccionó atónito ante las consultas periodísticas al enterarse de la dimisión de su conductor táctico. En el ámbito judicial, la institución confirmó que la Fiscalía de la República de Anatolia de Estambul logró individualizar al agresor, a quien se le tomó declaración indagatoria y se le aplicó de inmediato una prohibición de ingreso a espectáculos deportivos por el lapso de un año.