Carlos Paratore, ex jugador de Atlético Tucumán, quedó involucrado en una causa por robos en San Juan

Resumen para apurados
- El exfutbolista Carlos Paratore fue vinculado a una causa por robos en San Juan tras ser interceptado por la policía en un auto presuntamente usado en los hechos.
- La UFI Delitos contra la Propiedad realizó allanamientos simultáneos, recuperó objetos robados y detuvo a otros sospechosos de integrar la banda delictiva en Rawson y Rivadavia.
- La Justicia provincial investiga ahora el grado de participación de Paratore y analiza el vehículo secuestrado para determinar si fue utilizado en los asaltos reiterados.
Un ex jugador de Atlético Tucumán quedó involucrado en una investigación por una serie de robos y tentativas de robo en viviendas de distintas localidades de San Juan. Se trata de Carlos Alejandro Paratore, futbolista mendocino que vistió la camiseta del Decano durante su paso por el Argentino A y que también tuvo una extensa trayectoria en el fútbol del interior.
Según informó el diario Tiempo de San Juan, Paratore fue interceptado en el barrio Aramburu, en Rivadavia, mientras circulaba a bordo de un Fiat Palio. Durante el procedimiento, los investigadores secuestraron el vehículo debido a que sospechan que podría haber sido utilizado para brindar movilidad en algunos de los hechos que son materia de investigación.
La causa reúne distintos expedientes vinculados con robos y tentativas ocurridos en Rivadavia, Pocito y Médano de Oro. La investigación quedó en manos de la UFI Delitos contra la Propiedad, que dispuso una serie de allanamientos simultáneos en distintos domicilios de Rawson y Rivadavia.
Durante los procedimientos fueron recuperados numerosos elementos que serían parte de los bienes denunciados como sustraídos. Entre ellos había televisores, computadoras, electrodomésticos, balanzas, bolsos con ropa y otros objetos.
Además de Paratore, en uno de los allanamientos fue detenido Román Ezequiel Molina Ovejero, señalado por los investigadores como uno de los presuntos integrantes activos del grupo. También fue aprehendido Exequiel Enrique Aballay, de 22 años, aunque en su caso la intervención se produjo en el marco de una causa contravencional.
El paso de Paratore por Atlético Tucumán
Paratore es un exfutbolista mendocino con recorrido por distintos clubes del fútbol argentino. En Tucumán tuvo un paso por Atlético Tucumán durante la etapa del Argentino A, antes de continuar su carrera por otras instituciones.
También defendió las camisetas de Independiente Rivadavia, San Martín de Mendoza y San Martín de San Juan, entre otros equipos.
Ahora, varios años después de su etapa como futbolista, su nombre aparece en un expediente judicial que investiga una serie de delitos contra la propiedad cometidos en distintos puntos de San Juan.
Por el momento, la investigación continúa y la Justicia busca determinar el grado de participación que habría tenido cada una de las personas involucradas y si el vehículo secuestrado a Paratore fue efectivamente utilizado en alguno de los robos investigados.