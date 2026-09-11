Carlos Paratore, ex jugador de Atlético Tucumán, quedó involucrado en una causa por robos en San Juan

Un ex jugador de Atlético Tucumán quedó involucrado en una investigación por una serie de robos y tentativas de robo en viviendas de distintas localidades de San Juan. Se trata de Carlos Alejandro Paratore, futbolista mendocino que vistió la camiseta del Decano durante su paso por el Argentino A y que también tuvo una extensa trayectoria en el fútbol del interior.