Berlín aplaza una charla con Trump tras los elogios a la ultraderecha

Ayer, durante una acalorada sesión parlamentaria, Merz acusó directamente a AfD de promover una “limpieza étnica”. Una de las promesas de la formación, que asegura estar en condiciones de poder asumir su primer gobierno regional, es una ofensiva de “remigración y deportación” de migrantes irregulares. “La palabra ‘remigración’ es el sinónimo de una limpieza étnica en función del origen y del color de la piel”, dijo Merz en un debate en el Bundestag, la Cámara Baja del Parlamento alemán.