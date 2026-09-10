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Berlín aplaza una charla con Trump tras los elogios a la ultraderecha

El presidente estadounidense felicitó al partido de extrema derecha Alternativa para Alemania (AfD).

Friedrich Merz
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Hace 4 Hs

El gobierno alemán pospuso una conversación telefónica prevista para ayer entre el canciller Friedrich Merz, y el presidente estadounidense Donald Trump, después de que el mandataro felicitara al partido de extrema derecha Alternativa para Alemania (AfD) por su victoria el domingo en las elecciones regionales de Sajonia Anhalt.

La conversación figuraba en la agenda de Merz con motivo del 25º aniversario de los atentados del 11 de septiembre.

“Esta conversación telefónica fue pospuesta por la parte alemana. Todavía no se fijó una nueva fecha”, declaró Stefan Kornelius, portavoz de Merz, durante una rueda de prensa habitual. Interrogado por la prensa sobre los motivos del aplazamiento, sólo dijo que no se trata de “un problema de agenda”.

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La víspera, Trump aplaudió la victoria “realmente grande” de Alternativa por Alemania (AfD) en las elecciones regionales.

Este partido antimigrantes y prorruso, que quiere revisar contenidos escolares sobre el Holocausto, recabó cerca del 44% de los votos, frente al 17% de los conservadores de la Unión Demócrata Cristiana (CDU) que gobernaban la región oriental de Sajonia-Anhalt.

Terremoto político

El triungo de la AfD, es un auténtico terremoto político en Alemania, que podría ver a la extrema derecha gobernar por primera vez un estado federado desde 1945.

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Ayer, durante una acalorada sesión parlamentaria, Merz acusó directamente a AfD de promover una “limpieza étnica”. Una de las promesas de la formación, que asegura estar en condiciones de poder asumir su primer gobierno regional, es una ofensiva de “remigración y deportación” de migrantes irregulares. “La palabra ‘remigración’ es el sinónimo de una limpieza étnica en función del origen y del color de la piel”, dijo Merz en un debate en el Bundestag, la Cámara Baja del Parlamento alemán.

En una intervención interrumpida varias veces por diputados de AfD, el canciller advirtió que una salida de trabajadores migrantes del país impediría el funcionamiento de muchos sectores económicos como “la artesanía”, los “centros de atención y cuidados” o los “restaurantes”.

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