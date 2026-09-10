La industria vuelve a sufrir restricciones de gas natural

“Muchas empresas tuvieron que tirar cáscara (de limón) en julio porque se encarecía el proceso y no tenían gas. Tuvieron que salir a comprar gas a costos mayores, a valores mayores. Pasaron de $5 a $20, $21 el BTU”, explicó José Domínguez, director de la citrícola Vicente Trapani. El ejecutivo señaló que la situación obligó a las compañías a buscar alternativas para garantizar el abastecimiento. “Nosotros hicimos contrato por el gas con Refinor, que viene de la Cuenca del Norte, que es más o menos caro”, indicó.