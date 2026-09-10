La industria vuelve a sufrir restricciones de gas natural

Las restricciones de gas natural volvieron a afectar la actividad de la agroindustria tucumana y de la región. Desde este lunes, las empresas afrontan un recorte del 50% en el suministro debido a “una baja de temperaturas inusual para este mes”, según confirmaron altas fuentes del mercado energético.
La distribuidora Naturgy NOA informó a las fábricas y plantas de la provincia que, durante esta semana, se aplicarían restricciones en los contratos, tanto interrumpibles como firmes. La medida se tomó ante el pronóstico de heladas para casi la mitad del país, sobre todo, entre el sábado y el domingo próximos.
Se trata de un nuevo período de restricciones registrado durante este año. El antecedente más notorio se produjo entre junio-julio, cuando las industrias tucumanas atravesaron jornadas con cortes totales como consecuencia de las bajas temperaturas.
De esta manera, las empresas agroindustriales vuelven a enfrentar restricciones en el suministro de gas luego del episodio registrado dos meses atrás, aunque en esta oportunidad el recorte informado es del 50%.
“Muchas empresas tuvieron que tirar cáscara (de limón) en julio porque se encarecía el proceso y no tenían gas. Tuvieron que salir a comprar gas a costos mayores, a valores mayores. Pasaron de $5 a $20, $21 el BTU”, explicó José Domínguez, director de la citrícola Vicente Trapani. El ejecutivo señaló que la situación obligó a las compañías a buscar alternativas para garantizar el abastecimiento. “Nosotros hicimos contrato por el gas con Refinor, que viene de la Cuenca del Norte, que es más o menos caro”, indicó.
Sin embargo, Domínguez remarcó que la búsqueda de otras fuentes de abastecimiento también implica un aumento de los costos de producción. “Todo esto hace que se incrementen los costos. Entonces entra la disyuntiva para las empresas de tirar la cáscara o secar con mayores costos”, sostuvo.
Domínguez también calificó como especialmente crítica la situación para este período de campaña. “Este año ha sido de gravedad extrema, con cortes muy largos. Hubo años anteriores, con medidas de corta extensión, pero este período fue muy crítico”, señaló.
Retraso
Las citrícolas tucumanas, en particular, llevaban hasta ayer 48 horas bajo una restricción del 50% en el suministro de gas natural debido a limitaciones. La medida, conforme a un esquema normativo dispuesto por Nación, afectó de manera parcial el ritmo de producción, según informaron en la Asociación Citrícola del Noroeste Argentino (Acnoa).
“Llevamos 48 horas de restricción al 50% por capacidad de transporte, el problema de siempre”, dijo a LA GACETA Martín Galiana, vicepresidente de Acnoa y representante de la citrícola San Miguel. Según detalló, las empresas debieron reducir el ritmo de molienda y detener algunos procesos. “En el caso de las citrícolas, hemos bajado molienda y a parar algunos procesos. Es una afectación parcial”, señaló.
La restricción se inició este lunes como medida alternativa para garantizar el abastecimiento residencial y de sectores vulnerables, como hospitales, escuelas y demás instituciones. Aún no hay conocimiento sobre la normalización para el sector industrial. Esto estará sujeto de las condiciones climáticas. “Obviamente, dependerá de las temperaturas, sobre todo en el centro del país, pero todavía no tenemos visibilidad”, indicó.
El directivo se lamentó que a las dificultades derivadas de la restricción de gas se suma el retraso de la campaña que arrastra la actividad por las lluvias.
Hace unos 40 días atrás, la Uninor (Unión de Industriales del Norte Grande) plantearon ante la secretaria de Energía nacional, María Tettamanti, la necesidad de mejorar las condiciones de abastecimiento de gas de cara a 2027. Uno de los puntos centrales fue que se adjudicara una mayor capacidad de transporte firme desde la Cuenca Neuquina para Naturgy NOA. Y otro, la instrumentación de las gestiones e inversiones necesarias para finalizar las obras de reversión de las cuatro estaciones de bombeo del Gasoducto Norte.