Duro debut en UFC: la cordobesa Sofía Montenegro mostró las impactantes secuelas en su rostro tras una sangrienta batalla en París

Tras recibir atención médica de urgencia en su esquina para contener el sangrado, Montenegro compartió un video en sus redes sociales donde expuso las notorias heridas del combate, que incluyeron cortes profundos en el pómulo derecho, ambos párpados y la ceja. Pese a las consecuencias físicas, la luchadora llevó tranquilidad a sus seguidores con un mensaje cargado de resiliencia deportiva: “No duele la piel, estoy bien. Me duele mi alma, mi pasión está golpeada. Volveré a entrenar lo antes posible y seguiré siendo la guerrera que conocen. No voy a poner excusas; corregiré los errores”.