Duro debut en UFC: la cordobesa Sofía Montenegro mostró las impactantes secuelas en su rostro tras una sangrienta batalla en París
La peleadora argentina de 27 años cayó por sumisión en el segundo asalto ante la francesa Delphine Benouaich y sufrió profundos cortes en la cara. "No duele la piel, me duele el alma; no sé cómo rendirme", expresó en sus redes sociales tras el combate.
Resumen para apurados
- La argentina Sofía Montenegro cayó ante Delphine Benouaich por sumisión en su debut en UFC en París, tras una dura pelea que le dejó severos cortes faciales.
- La cordobesa fue superada en el segundo asalto tras recibir duros codazos y un estrangulamiento que obligó la intervención médica, dejando su récord profesional en 6-3.
- Pese a las impactantes heridas en su rostro, la peleadora descartó rendirse, anunció que corregirá fallas y continuará su carrera dentro de la máxima liga de artes marciales.
El ansiado estreno de Sofía Montenegro en la Ultimate Fighting Championship (UFC) no tuvo el desenlace esperado y dejó una de las postales más dramáticas de la velada en la capital francesa. En el mítico Accor Arena, la peleadora argentina de 27 años, apodada "La Brujita", protagonizó una batalla implacable dentro de la división de peso paja ante la anfitriona Delphine Benouaich, quien se impuso por sumisión a falta de 38 segundos para el cierre del segundo asalto.
El trámite del pleito estuvo signado por el castigo que conectó la peleadora gala, quien aprovechó los intercambios de corta distancia para conectar puños y codazos certeros que abrieron rápidamente el rostro de la argentina. La contienda se inclinó definitivamente en el segundo round cuando Montenegro perdió la vertical en la lona; la local capitalizó el dominio en el suelo y ejecutó una maniobra de estrangulamiento trasero que dejó inconsciente a la albiceleste, obligando a la intervención inmediata del árbitro.
Tras recibir atención médica de urgencia en su esquina para contener el sangrado, Montenegro compartió un video en sus redes sociales donde expuso las notorias heridas del combate, que incluyeron cortes profundos en el pómulo derecho, ambos párpados y la ceja. Pese a las consecuencias físicas, la luchadora llevó tranquilidad a sus seguidores con un mensaje cargado de resiliencia deportiva: “No duele la piel, estoy bien. Me duele mi alma, mi pasión está golpeada. Volveré a entrenar lo antes posible y seguiré siendo la guerrera que conocen. No voy a poner excusas; corregiré los errores”.
Con este resultado en el cuadro preliminar de UFC París, la argentina acumula un récord profesional de seis victorias y tres caídas. Tras superar la revisión médica obligatoria de la franquicia, Montenegro cerró su descargo reafirmando su espíritu combativo de cara al futuro: “Mantuve mi bandera en alto y regresé envuelta en ella; simplemente no sé cómo rendirme”.