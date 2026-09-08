El caso de Tucumán Central y el desafío de crecer

El descenso duele, pero sería un error mirar solamente el resultado porque la pregunta que debería quedar después de esta historia es ¿cómo hacemos para que un ascenso no sea una aventura de una temporada? Tucumán ya tiene ejemplos de clubes que llegaron muy alto y después no pudieron sostener ese crecimiento. También tiene otros que encontraron la manera de permanecer y construir desde allí. La diferencia no siempre estuvo en tener mejores jugadores, sino en haber conseguido transformar un buen momento deportivo en un proyecto institucional; porque el dinero puede armar un plantel, un dirigente puede empujar un sueño y un sponsor puede financiar una campaña. Pero ninguna de esas cosas, por sí sola, construye un club.