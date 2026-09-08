Números de Oro Los Números de Oro de LA GACETA del 8 de septiembre de 2026 Compartir Whatsapp Facebook X Linkedin Copiar dirección URL Hace 7 Hs Seguir en Esta nota es de acceso libre. Temas Mercedes SosaNúmeros de Oro de LA GACETA Tamaño texto Comentarios Lo más popular “Cualquier paso de una banda tucumana es un avance para toda la movida”: La Belisario se prepara al Norte Rock “Quizás no necesitamos armar valija para crecer”: cómo trabajar para el mundo desde Tucumán Curso de ingreso 2027 a Económicas UNT: cuándo empieza y cómo anotarse El VAR hizo al fútbol más preciso, pero también mucho menos emocionante ¿Por qué un videojuego se convirtió en uno de los fenómenos culturales más importantes de este año? Ranking notas premium Sexualmente hablando: hobosexuales ¿Llegó el fin de los llamados ‘nuevos ricos’ de Tucumán? El VAR hizo al fútbol más preciso, pero también mucho menos emocionante ¿Por qué un videojuego se convirtió en uno de los fenómenos culturales más importantes de este año? Recuerdos fotográficos: 1958. Los restos de Pablo Rojas Paz descansan en una curva del camino a San Javier