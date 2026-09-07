Crímenes múltiples en Tucumán: el misterio del guiso envenenado, cuatro muertes y un caso que quedó impune

Ese día, la mujer cocinó para ocho personas, la mitad de las que normalmente alimentaba. Adultos y niños. Había preparado un guiso de pollo. De ese plato, elaborado con fideos secos y “puchero de pollo” (los restos de las aves), se alimentaron cinco personas y una porción quedó reservada para uno de sus hijos, que estaba trabajando en una quinta de limones de la zona. Ella no comió porque, según explicó, no se sentía bien, aunque sus vecinos sostenían que había preferido privarse del alimento para que alcanzara para todos. Su nieta, de 15 años, que estaba embarazada, sólo había comido dos huevos fritos. Su nuera, Rosa Carabajal, tenía cara de pocos amigos. Algo había sucedido con su suegro y la relación se había quebrado.