San Martín y una situación que preocupa a sus hinchas: ¿qué tan cerca está del descenso?

La campaña explica por qué el margen se volvió un tema. San Martín ganó ocho partidos, empató 12 y perdió ocho en 28 fechas. Los empates fueron su resultado más repetido y terminaron marcando una producción que alcanzó para mantenerse en carrera, pero no para sostenerse entre los protagonistas. El equipo llegó a estar segundo en la primera rueda y comenzó la segunda etapa cerca de los puestos de privilegio; después fue retrocediendo hasta quedar undécimo. El problema no es solamente dónde está hoy, sino la dirección que tomó durante las últimas semanas.