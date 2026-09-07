Secuestraron más de cuatro kilos de marihuana durante un allanamiento en El Manantial

Resumen para apurados
- La Policía secuestró más de 4,5 kilos de marihuana y demoró a tres personas tras allanar una vivienda en El Manantial por presunta comercialización de drogas.
- El operativo de Didrop Lules surgió de denuncias en la UFINAR sobre un domicilio ya investigado, donde hallaron droga fraccionada, una balanza y celulares.
- Los elementos incautados quedaron a disposición judicial, mientras el juez interviniente define la situación procesal de los tres demorados en la causa.
Un allanamiento realizado en un domicilio de El Manantial terminó con el secuestro de más de cuatro kilos y medio de marihuana, además de otros elementos que, según la investigación, estarían vinculados con la comercialización de estupefacientes. Tres personas quedaron demoradas y la situación procesal de cada una quedó sujeta a la decisión de la Justicia.
El procedimiento fue llevado adelante por efectivos de la Dirección de Drogas Peligrosas (Didrop) Lules, a partir de una investigación iniciada tras denuncias que habían sido recabadas por la Unidad Fiscal de Investigación de Narcomenudeo (UFINAR).
El comisario inspector Miguel Álvarez, a cargo de la Dirección General de Drogas Peligrosas, destacó el resultado de la medida judicial y señaló que, además de la droga, fueron secuestrados recortes, teléfonos celulares y dinero en efectivo.
Por su parte, el oficial principal Augusto Monteros, jefe de la Didrop Lules, explicó que las tareas de campo permitieron reunir pruebas que fueron presentadas ante la Justicia y posibilitaron el allanamiento del domicilio.
Durante el operativo, los efectivos encontraron más de 4,5 kilos de marihuana compactada, unos 70 gramos de marihuana en flor y más de 85 bagullos ya preparados y fraccionados. Según indicaron los investigadores, esta modalidad de acondicionamiento hacía presumir que la sustancia estaba destinada a su comercialización.
Además de los estupefacientes, los policías secuestraron una balanza de precisión, dinero en efectivo y más de ocho teléfonos celulares, elementos que quedaron a disposición de la UFINAR.
Tras el procedimiento, tres personas fueron demoradas. Desde la fuerza indicaron que se aguardaba el dictamen correspondiente del juez interviniente para determinar las medidas a adoptar.
Según explicó Monteros, el domicilio ya había sido objeto de investigaciones previas. Ahora, con los elementos secuestrados durante el allanamiento, será la Justicia la que deberá determinar cómo continúa la causa y la situación de las personas involucradas.