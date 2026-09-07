El presidente de Independiente Rivadavia apuntó contra el árbitro tras perder con River: “Jugamos contra 12”

Resumen para apurados
- Tras caer 3-1 ante River en el Monumental, el presidente de Independiente Rivadavia, Daniel Vila, criticó duramente al árbitro Nicolás Ramírez por considerar que favoreció al local.
- Vila calificó al juez de "bandido" y recordó un fallo adverso en la Copa Argentina 2025, apuntando además contra Federico Beligoy por el desempeño del arbitraje nacional.
- El reclamo reaviva el debate sobre el arbitraje en el fútbol argentino y profundiza la tensión institucional entre el club mendocino y las autoridades arbitrales de la AFA.
Tras el entretenido partido en el Monumental, donde River, dirigido por Leonardo Ponzio, derrotó 3-1 a Independiente Rivadavia, Daniel Vila explotó contra el arbitraje de Nicolás Ramírez. En la zona mixta del estadio, el presidente del conjunto mendocino calificó al juez de “bandido” y aseguró que no quiere volver a verlo dirigiendo a su equipo.
Después de admitir que “me voy muy caliente”, Vila explicó el motivo de su enojo. “Obviamente que con el arbitraje. No con los jugadores, los jugadores la verdad es que jugaron un partidazo. No con el rival, porque también jugó un partidazo. Pero el árbitro es un bandido”, lanzó el dirigente, visiblemente molesto por las decisiones tomadas durante el encuentro.
La crítica no quedó solamente en lo ocurrido en el Monumental. Vila también recordó la final de la Copa Argentina 2025, cuando Ramírez expulsó a dos jugadores de Independiente Rivadavia en la derrota ante Argentinos, y apuntó también contra Federico Beligoy, director nacional de arbitraje de la AFA. “Bueno, si miramos la Copa Argentina, lo que hizo, que es de público conocimiento... no hace falta que lo diga yo. Hoy la verdad que nos inclinó la cancha; todo el tiempo para un solo lado el árbitro. No quiero que nos dirija más. Él y el jefe de los árbitros, otro bandido”, disparó.
Vila también elogió al equipo y cuestionó al arbitraje
Más allá de sus cuestionamientos contra Ramírez, el presidente de Independiente Rivadavia destacó la actuación de los futbolistas y consideró que el resultado podría haber sido diferente. “No voy a pedir nada, es un partido. Si quiere dirigir, que siga dirigiendo. El equipo jugó muy bien. Podríamos haber llegado al empate con ese tiro que pegó en el palo. Pero bueno, es muy difícil dar vuelta a un resultado cuando jugamos contra 12”, sostuvo.
La bronca de Vila estuvo relacionada especialmente con algunas de las decisiones arbitrales tomadas durante el partido, entre ellas el penal cobrado a favor de River. El dirigente mendocino entendió que las decisiones de Ramírez tuvieron una incidencia directa en el desarrollo del encuentro y volvió a remarcar que esperaba una actuación diferente después del antecedente de la Copa Argentina del año pasado.
Finalmente, Vila volvió a cargar contra el árbitro y cerró su declaración con una dura acusación. “Muchísima bronca, por todo lo que se trabaja durante la semana, lo que trabaja el cuerpo técnico y los jugadores para que después venga un pelotudo como este y haga desastres. Yo tenía la esperanza, en el fondo, de que Ramírez esta vez se redimiera del papelón que hizo en la Copa Argentina el año pasado, pero no, se ve que no”, concluyó.