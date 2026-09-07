El presidente de Independiente Rivadavia apuntó contra el árbitro tras perder con River: “Jugamos contra 12”

La crítica no quedó solamente en lo ocurrido en el Monumental. Vila también recordó la final de la Copa Argentina 2025, cuando Ramírez expulsó a dos jugadores de Independiente Rivadavia en la derrota ante Argentinos, y apuntó también contra Federico Beligoy, director nacional de arbitraje de la AFA. “Bueno, si miramos la Copa Argentina, lo que hizo, que es de público conocimiento... no hace falta que lo diga yo. Hoy la verdad que nos inclinó la cancha; todo el tiempo para un solo lado el árbitro. No quiero que nos dirija más. Él y el jefe de los árbitros, otro bandido”, disparó.