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Barrio Sur: un hombre de 74 años falleció en un incendio y su esposa salvó su vida milagrosamente

La mujer salió a pedir ayuda a una vecina. El cuerpo de Eduardo Arreyes fue encontrado sin vida por los bomberos.

Hace 5 Hs

Un hombre de 74 años murió esta madrugada debido a las heridas sufridas en el incendio de su vivienda, ubicada en Cristóstomo Álvarez al 1.600, a pocas cuadras del exMercado de Abasto. 

Los primeros informes policiales sostienen que, alrededor de las 2.30 de la mañana, Eduardo Arreyes, de 74 años, le gritó a su esposa "me estoy quemando". En medio de la conmoción, María López (70), quien se encontraba en otra habitación de la casa, salió a buscar agua, pero debido a las llamas y al humo salió a pedir ayuda.

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Con la colaboración de una vecina, López logró advertir a la Policía, que llegó minutos después con personal de Bomberos y de Defensa Civil, para poder sofocar el incendio. El cuerpo de Arreyes fue encontrado sin vida.

Por el momento se desconocen las causas que ocasionaron las llamas y no se descarta ninguna hipótesis. Personal del Ministerio Público Fiscal (MPF) estuvo a cargo de las primeras pericias que permitirán determinar en qué condiciones se desató el incendio. 

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