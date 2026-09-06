Vuelve el concurso de fotografía de la Municipalidad con premios de hasta $500.000

Resumen para apurados
- La Municipalidad de San Miguel de Tucumán abrió la inscripción para el concurso fotográfico SMT En Foco hasta el 25 de septiembre, con el fin de retratar la identidad local.
- En su tercera edición consecutiva, el certamen premiará dos categorías: vida urbana y espacios verdes. El registro es virtual y reparte 2 millones de pesos en premios.
- Los ganadores se anunciarán el 16 de octubre, promoviendo la participación de aficionados y profesionales en la preservación del patrimonio visual tucumano.
Septiembre puede ser el mes de las postales en San Miguel de Tucumán. La cuna de la Independencia se viste de colores, luces y vistas que pueden quedar capturadas para la inmortalidad y reflejar la identidad de lo local. La Municipalidad capitalina volvió a abrir la convocatoria para el concurso fotográfico SMT En Foco, del que podrán participar tanto aficionados como profesionales.
“Queremos descubrir San Miguel de Tucumán a través de quienes la viven, la recorren y la observan: sus lugares, sus personajes, sus calles, su arquitectura, sus actividades, su naturaleza y esos pequeños momentos que también forman parte de nuestra identidad”, fue la invitación que lanzó en el formulario de inscripción la Secretaría de Comunicación No Tradicional.
En qué consiste el concurso SMT En Foco
Es el tercer año consecutivo que la Municipalidad abre el concurso SMT En Foco. El objetivo será retratar la vida cotidiana, los paisajes urbanos, la arquitectura y la riqueza natural que caracterizan a la ciudad.
La competencia será transversal, ya que podrán participar fotógrafos experimentados y neófitos en el área.
El jurado elegirá, entre las postulaciones, a las tres mejores fotografías de cada categoría. Una será SMT En Foco, destinada a fotografías que retraten vida urbana, calles, arquitectura, espacios públicos, personajes, actividades, escenas cotidianas y lugares emblemáticos de San Miguel. Por otra parte, SMT En Flor estará orientada a imágenes del arbolado urbano, las flores, la vegetación, los parques, los espacios verdes integrados al paisaje urbano y la identidad de la ciudad.
Se otorgarán tres premios principales para ambas categorías. El tercer premio será de $200.000; el segundo, de $300.000 y el primero, de $500.000. En total, la Municipalidad otorgará $2.000.000 en premios.
Cómo inscribirse al concurso fotográfico de San Miguel de Tucumán
Se aceptarán participantes que tengan 16 años o más, residentes de la provincia de Tucumán, sin importar su nacionalidad. Las inscripciones se abrieron el pasado viernes 4 de septiembre y estarán disponibles por algunas semanas. El cierre de la recepción de postulaciones se hará el viernes 25 de septiembre.
Las inscripciones se realizarán de manera virtual mediante un formulario que la Municipalidad ya puso a disposición de los interesados. Allí deberán consignarse datos como nombre, apellido, DNI, datos de contacto y se cargarán las fotos junto a un título y una breve descripción.
Las imágenes deberán ser nuevas, originales y no se admitirán creaciones con inteligencia artificial.
Ya están disponibles las Bases y Condiciones del concurso y se puede acceder al formulario de inscripción en el siguiente enlace.