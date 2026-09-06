Vuelve el concurso de fotografía de la Municipalidad con premios de hasta $500.000

“Queremos descubrir San Miguel de Tucumán a través de quienes la viven, la recorren y la observan: sus lugares, sus personajes, sus calles, su arquitectura, sus actividades, su naturaleza y esos pequeños momentos que también forman parte de nuestra identidad”, fue la invitación que lanzó en el formulario de inscripción la Secretaría de Comunicación No Tradicional.