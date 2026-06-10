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Vuelve Enseñame Tucumán: el concurso que invita a los estudiantes a descubrir la historia y la identidad de la provincia

La competencia educativa impulsada por LA GACETA y el Ministerio de Educación inicia una nueva edición con contenidos renovados.

EN CÁMARA. Las etapas decisivas se transmiten a través de plataformas digitales con la presencia de los equipos participantes en el estudio.
EN CÁMARA. Las etapas decisivas se transmiten a través de plataformas digitales con la presencia de los equipos participantes en el estudio. LA GACETA / FOTOS DE OSVALDO RIPOLL - DIEGO ARÁOZ
Carolina Servetto
Por Carolina Servetto Hace 6 Hs

Tras una exitosa primera edición, regresa Enseñame Tucumán, la propuesta educativa impulsada por LA GACETA en articulación con el Ministerio de Educación de Tucumán que busca acercar a los estudiantes al conocimiento de la historia, la cultura y las identidades que forman parte del patrimonio de la provincia.

La edición 2026 ya está en marcha y convocará a estudiantes del Ciclo Orientado del nivel secundario de escuelas públicas y privadas de toda la provincia. Los participantes competirán en tres categorías: 4° año, 5° año y 6° año.

El concurso se desarrollará en tres instancias eliminatorias: escolar, interescolar y provincial, con un nivel de complejidad creciente. La primera etapa tendrá lugar en agosto en cada institución educativa, mientras que la gran final provincial se realizará en octubre en los estudios de LA GACETA y será transmitida especialmente para toda la provincia.

Como primer paso del recorrido, ayer (por hoy) se llevó adelante una capacitación destinada a más de 500 docentes de escuelas secundarias, en la que especialistas presentaron los contenidos y materiales que servirán de base para el trabajo en las aulas durante los próximos meses. La actividad marca el inicio formal de una nueva edición del ciclo de preguntas y respuestas que marcó un hito en su primera edición, el año pasado.

¡A estudiar!

La edición 2026 estará centrada en tres grandes ejes de las Ciencias Sociales vinculados con la historia y la cultura de Tucumán.

Por un lado, se abordará el aporte de las comunidades de inmigrantes a la construcción de la provincia, sus formas de organización, sus tradiciones y su impacto en la vida económica, social y cultural. También se profundizará en las comunidades indígenas, sus territorios, prácticas, saberes ancestrales y su presencia en el Tucumán contemporáneo.

FIESTA. En la redacción las familias y docentes alientan a los alumnos. FIESTA. En la redacción las familias y docentes alientan a los alumnos.

Además, en el marco de los 60 años del cierre masivo de los ingenios azucareros, los estudiantes analizarán uno de los procesos más significativos de la historia reciente provincial y sus consecuencias económicas, sociales y culturales.

Los finalistas de Enseñame Tucumán disfrutaron del parque arbóreo

Los finalistas de Enseñame Tucumán disfrutaron del parque arbóreo

“Para prepararse para las distintas etapas del concurso, los participantes trabajarán con bibliografía especialmente seleccionada por el Ministerio de Educación”, contó Julieta Teitelbaum, coordinadora del proyecto en el Ministerio de Educación.

“En la instancia escolar estudiarán los capítulos 1 y 2 del libro Las comunidades de inmigrantes: mundo asociativo, fiestas y trabajos. En la instancia interescolar se incorporarán los capítulos 3 y 4 de esa misma obra y el capítulo 1 de Las comunidades indígenas: etnoterritorios, prácticas y saberes ancestrales”, mencionó.

GANADORES. Lautaro y Francisco triunfaron en la primera edición. GANADORES. Lautaro y Francisco triunfaron en la primera edición.

Para la etapa provincial, los finalistas deberán integrar los contenidos trabajados durante todo el proceso y podrán sumar material complementario que será informado oportunamente por la organización.

Aprendizaje y diversión

Durante los próximos meses, LA GACETA acompañará cada etapa del certamen con contenidos especiales en todas sus plataformas. Habrá entrevistas, materiales de consulta, historias de estudiantes y docentes, coberturas especiales y producciones audiovisuales destinadas a acercar a toda la comunidad el espíritu de Enseñame Tucumán.

MONTERIZOS. Valentín y Ana Paula de la Técnica N° 1 del sur provincial MONTERIZOS. Valentín y Ana Paula de la Técnica N° 1 del sur provincial

La gran final llegará en octubre, cuando los mejores equipos de la provincia se enfrenten en una final televisada desde los estudios de LA GACETA. Allí se definirán los ganadores de la edición 2026 en una jornada que combinará conocimiento, emoción y espíritu de equipo.

Video: así recibieron a los ganadores de “Enseñame Tucumán” a su vuelta de Carlos Paz

Video: así recibieron a los ganadores de “Enseñame Tucumán” a su vuelta de Carlos Paz

Además del reconocimiento provincial, los participantes competirán por importantes premios y viajes especialmente pensados para celebrar el esfuerzo, el estudio y el compromiso con la historia tucumana.

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