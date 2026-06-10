Vuelve Enseñame Tucumán: el concurso que invita a los estudiantes a descubrir la historia y la identidad de la provincia

Como primer paso del recorrido, ayer (por hoy) se llevó adelante una capacitación destinada a más de 500 docentes de escuelas secundarias, en la que especialistas presentaron los contenidos y materiales que servirán de base para el trabajo en las aulas durante los próximos meses. La actividad marca el inicio formal de una nueva edición del ciclo de preguntas y respuestas que marcó un hito en su primera edición, el año pasado.