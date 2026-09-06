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Rehabilitación de la columna: dictan un taller gratuito para cuidar la espalda

Los asistentes deberán acudir de forma presencial para inciar el proceso de admisión al programa kinesiológico.

Rehabilitación de la columna: dictan un taller gratuito para cuidar la espalda
Foto: Secretaría de Comunicación de la Provincia
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • El Hospital del Carmen de Tucumán dicta un taller gratuito de rehabilitación de columna los martes y jueves para adultos con patologías que buscan aliviar sus dolores.
  • La inscripción es presencial y ofrece abordaje integral con kinesiólogos y médicos, aplicando técnicas como Pilates y RPG ante la alta prevalencia de lumbalgia y artrosis.
  • La iniciativa busca mejorar la movilidad y calidad de vida de los pacientes, brindándoles herramientas de autocuidado postural para prevenir y gestionar dolores crónicos.
Resumen generado con IA

Un gran porcentaje de los adultos de Argentina padece algún tipo de patología de la espalda. El 70% de las personas mayores de 64 años padece algún tipo de artrosis en la columna, según el Hospital Italiano, y entre un 80% y 90% de las personas adultas presentará un cuadro de lumbalgia en algún momento de su vida, según el Hospital Privado Universitario de Córdoba.

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Para contrarrestar esta problemática y ayudar a disminuir los dolores, el Hospital de Clínicas Nuestra Señora del Carmen de Tucumán invita a un taller para el cuidado y rehabilitación de la columna. La propuesta de la Escuela Kinésica de Espalda está destinada a personas a partir de los 18 años que tengan patologías en la columna.

Cuándo será el taller de cuidado de la columna

La Escuela Kinésica de Espalda es un taller del Servicio de Rehabilitación del Hospital destinado a mayores de edad que ven afectada su movilidad y disminuida su calidad de vida a raíz de diversas patologías de la columna vertebral. La invitación abarca a pacientes con escoliosis, hernias de disco, osteoartritis, dolor lumbar crónico y otras limitaciones que generan dolor y dificultades para desenvolverse en el día a día.

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La Escuela Kinésica de Espalda se desarrolla los martes y jueves, de 15 a 16, en el Aula de Salud Mental del Hospital del Carmen, un espacio amplio y climatizado que cuenta con los materiales necesarios provistos por la institución. Las actividades no tienen límite de edad y los ejercicios se adaptan a las posibilidades de los asistentes.

Cómo anotarse para el taller de cuidado de la columna

Quienes quieran inscribirse a este taller deberán asistir los días de actividad en el horario indicado para hacer una consulta con los profesores del espacio. Luego, se realizará el proceso de admisión correspondiente en el que se hará una aproximación a algunos datos del participante.

El taller contará con profesionales de la kinesiología, la educación física, médicos clínicos y una médica especializada en dolor. Se hará un abordaje integral que contemple el manejo del dolor, la movilidad y otras necesidades que pudieran tener las personas.

“La idea es que el paciente asista a este taller donde se le van a brindar herramientas de autocuidado de su columna, educación postural y, por supuesto, ejercicios posturales con técnicas kinésicas basadas en métodos reconocidos como Pilates, RPG y otros”, señaló María de los Ángeles Medina, la kinesióloga a cargo del taller.

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