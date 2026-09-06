Rehabilitación de la columna: dictan un taller gratuito para cuidar la espalda

Para contrarrestar esta problemática y ayudar a disminuir los dolores, el Hospital de Clínicas Nuestra Señora del Carmen de Tucumán invita a un taller para el cuidado y rehabilitación de la columna. La propuesta de la Escuela Kinésica de Espalda está destinada a personas a partir de los 18 años que tengan patologías en la columna.