La receta de alfajores de maicena fit: livianos, sin gluten y perfectos para la merienda

Los alfajores de maicena son parte fundamental del paladar nacional, de las fechas festivas, de las reuniones a merendar y de los momentos en que un antojo dulce surge repentinamente. Son fáciles de preparar, económicos y no requieren de demasiadas habilidades culinarias. Pero también pueden resultar poco adecuados para dietas bajas en calorías o que buscan reducir el consumo de grasas, azúcares y harinas refinadas, al menos que se les realice algunos cambios en la receta original.