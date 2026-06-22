La receta de alfajores de maicena fit: livianos, sin gluten y perfectos para la merienda

Resumen para apurados
- La cocinera @pulicocina difundió una receta de alfajores de maicena "fit" y sin gluten para ofrecer una alternativa saludable y económica al clásico dulce argentino.
- La preparación reemplaza la manteca por aceite o ghee, utiliza endulzantes y harinas alternativas como la de arroz, y requiere solo seis minutos de horneado a 180 grados.
- Esta propuesta refleja la creciente tendencia de adaptar la pastelería tradicional a opciones inclusivas para celíacos y dietas bajas en carbohidratos sin perder el sabor.
Los alfajores de maicena son parte fundamental del paladar nacional, de las fechas festivas, de las reuniones a merendar y de los momentos en que un antojo dulce surge repentinamente. Son fáciles de preparar, económicos y no requieren de demasiadas habilidades culinarias. Pero también pueden resultar poco adecuados para dietas bajas en calorías o que buscan reducir el consumo de grasas, azúcares y harinas refinadas, al menos que se les realice algunos cambios en la receta original.
Disfrutar de un alfajor de maicena no tiene por qué implicar romper con el régimen saludable. Existen recetas de versiones menos calóricas y que se adecúan a las directrices nutricionales sin renunciar al sabor de esta delicia. Sin grasas saturadas y sin gluten, la receta compartida por Una versión saludable del clásico argentino puede encontrarse entre las recetas de la cocinera y creadora de contenido @pulicocina que promete de forma sencilla lograr un postre delicioso.
Cómo preparar alfajores de maicena saludables en pocos pasos
La propuesta de la influencer y cocinera no solo destaca por su sabor, sino también por su versatilidad. Al reemplazar la manteca por aceite (o ghee) y dar la opción de utilizar harinas alternativas, se transforma en un aliado perfecto para celíacos o quienes buscan opciones low carb.
Ingredientes
Para la masa:
- 1 huevo.
- ½ taza (110 ml) de aceite o ghee.
- ¾ taza (70 g) de azúcar, eritritol, 2 cucharaditas de edulcorante líquido o bien 8 sobrecitos.
- Ralladura de 1 limón.
- 120 g (1 taza) de maicena.
- 80 g (¾ taza) de harina de arroz. (Nota: podés usar premezcla, harina de trigo sarraceno o de almendras para una versión baja en carbohidratos, o harina común si consumís gluten).
- 2 cucharaditas de polvo de hornear.
- Relleno: Dulce de leche repostero (sin azúcar o el tradicional, a elección).
- Cobertura: Coco rallado para decorar.
1. Lo primero que debes hacer es precalentar el horno a 180°C para que esté a la temperatura justa al momento de cocinar.
2. En un bol, mezclá enérgicamente el huevo con el endulzante elegido, el aceite (o ghee) y la ralladura de limón hasta lograr una consistencia integrada.
3. Incorporá la maicena, la harina seleccionada y las dos cucharaditas de polvo de hornear.
4. Uní todos los ingredientes hasta obtener una masa homogénea. Tip de cocina: si notás que quedó demasiado seca, podés agregarle una cucharada de agua o leche para ablandarla.
5. Estirá la masa hasta alcanzar un espesor de entre 1 y 2 centímetros. Se recomienda realizar este paso entre dos láminas de papel manteca o film para evitar que se pegue y facilitar el corte.
6. Cortá las tapitas del tamaño que prefieras y colocalas en una placa previamente aceitada. Hornealas a 180°C durante solo 6 minutos. Es fundamental retirarlas apenas estén cocidas pero sin que lleguen a dorarse, ya que de lo contrario quedarán demasiado secas y duras.
7. Dejá entibiar las tapitas antes de desmoldarlas para que no se rompan. Finalmente, rellená con abundante dulce de leche y pasá los bordes por coco rallado.