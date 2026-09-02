Luis Barrionuevo: “La Argentina necesita un nuevo liderazgo”

Resumen para apurados
- Luis Barrionuevo afirmó este martes en la UCA que el país necesita un nuevo liderazgo, con el fin de reconstruir la representación política de cara a las elecciones de 2027.
- Ante estudiantes de una diplomatura, el titular de UTHGRA repasó su trayectoria sindical, diferenció liderazgo de conducción y alertó sobre la crisis de las obras sociales.
- El planteo profundiza el debate sobre la renovación interna del peronismo y la necesidad de articular una conducción sólida para volver a ser una opción competitiva de gobierno.
Luis Barrionuevo volvió a poner el foco en la crisis de liderazgo de la política argentina y lanzó un mensaje que interpela especialmente al peronismo de cara a las elecciones de 2027. Ante jóvenes universitarios de la Universidad Católica Argentina (UCA), el histórico dirigente gastronómico sostuvo que el país necesita construir una nueva generación de dirigentes capaz de recuperar la confianza de la sociedad.
La exposición se realizó este martes en el Campus de Puerto Madero, en el marco de la Diplomatura en Liderazgo Humanista. Allí, el secretario general de la Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina (UTHGRA) habló sobre su experiencia al frente del sindicato y diferenció dos conceptos: liderazgo y conducción.
Para Barrionuevo, liderar y conducir no son lo mismo. Mientras el liderazgo puede surgir en circunstancias excepcionales, la conducción implica una responsabilidad permanente: fijar un rumbo, tomar decisiones y representar a una organización todos los días.
Barrionuevo: “La Argentina necesita un nuevo liderazgo”
Uno de los ejes centrales de la exposición fue la necesidad de construir “un nuevo liderazgo capaz de generar esperanza y adhesión en la sociedad”.
La definición adquiere especial relevancia frente al escenario político que comienza a configurarse rumbo a 2027, cuando el peronismo deberá definir su estrategia electoral y encontrar referentes capaces de disputar nuevamente el poder nacional.
Barrionuevo no mencionó posibles candidatos ni respaldó públicamente a ningún dirigente. Su planteo estuvo dirigido a una discusión más amplia: cómo formar una nueva generación de dirigentes y recuperar la capacidad de representación.
En ese contexto, lanzó una de las frases más contundentes de su exposición:
“Los vi pasar desde el balcón de mi oficina; ellos pasan y yo sigo conduciendo mi organización”.
Con humor, el dirigente hizo referencia a los distintos presidentes que gobernaron la Argentina desde el regreso de la democracia y contrapuso la duración de los gobiernos con la continuidad de las organizaciones sindicales.
Un mensaje directo al peronismo rumbo a 2027
Las palabras de Barrionuevo llegan mientras el peronismo busca reconstruir su identidad y definir nuevos liderazgos después de sucesivas derrotas electorales y de un proceso de reordenamiento interno.
El dirigente planteó que la renovación no debería limitarse a reemplazar dirigentes por otros más jóvenes. Para él, el recambio requiere formación, compromiso y vocación de servicio.
El desafío, según esa mirada, consiste en preparar a quienes deberán asumir responsabilidades políticas y sindicales en los próximos años.
La discusión también alcanza al movimiento obrero, que enfrenta el desafío de incorporar nuevas generaciones a sus estructuras mientras mantiene organizaciones construidas durante décadas.
La experiencia de Barrionuevo y su crítica a la política
Para respaldar su concepción de la conducción, Barrionuevo apeló a su propia trayectoria. Recordó los distintos períodos políticos que atravesó desde que asumió la conducción de UTHGRA y utilizó esa experiencia como argumento para diferenciar la permanencia de una organización de la duración de un gobierno.
También recordó su paso por la administración de Carlos Menem, cuando estuvo vinculado al entonces Instituto Nacional de Obras Sociales (INOS), organismo que antecedió a la actual Superintendencia de Servicios de Salud.
Durante su exposición, Barrionuevo vinculó aquella experiencia con la situación actual de las obras sociales sindicales y advirtió sobre la delicada situación financiera que atraviesa el sistema de salud de los trabajadores.
En ese sentido, reclamó respuestas urgentes por parte del Gobierno para enfrentar los problemas que afectan al sistema.
El desafío de construir nuevos dirigentes
El encuentro en la UCA tuvo como destinatarios inmediatos a jóvenes que comienzan a formarse para ocupar espacios de responsabilidad, pero el mensaje de Barrionuevo excedió el ámbito académico.
Con las elecciones presidenciales de 2027 cada vez más presentes en la agenda política, su planteo apunta a una discusión que atraviesa al peronismo y al sindicalismo: quiénes serán los dirigentes capaces de representar a una sociedad que modificó sus preferencias políticas y que exige nuevas respuestas.
Más allá de las candidaturas y de las internas que marcarán el camino hacia 2027, Barrionuevo puso el acento en una cuestión previa: la necesidad de recuperar la capacidad de generar esperanza y adhesión social.
Su definición deja planteado un interrogante para el peronismo: si pretende volver a ser una alternativa de poder, deberá encontrar no solo un candidato, sino también una conducción capaz de reconstruir representación política.
En la mirada de Barrionuevo, los gobiernos pueden sucederse y los dirigentes pueden pasar. La verdadera prueba de liderazgo está en la capacidad de conducir, sostener una organización y representar a quienes depositaron en ella su confianza.