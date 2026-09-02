Luis Barrionuevo: “La Argentina necesita un nuevo liderazgo”

Luis Barrionuevo volvió a poner el foco en la crisis de liderazgo de la política argentina y lanzó un mensaje que interpela especialmente al peronismo de cara a las elecciones de 2027. Ante jóvenes universitarios de la Universidad Católica Argentina (UCA), el histórico dirigente gastronómico sostuvo que el país necesita construir una nueva generación de dirigentes capaz de recuperar la confianza de la sociedad.