Los tucumanos fueron protagonistas en la goleada de Argentina XV ante Uruguay

Resumen para apurados
- Argentina XV venció 64-10 a Uruguay XV en Santiago de Chile por el Américas Rugby Championship, con un rol protagónico de los tres titulares tucumanos.
- El equipo nacional dominó desde el inicio y sumó su segundo triunfo tras superar a Paraguay (58-11), con destacadas intervenciones de Tomás Dande, Thiago Sbrocco y Mateo Pasquini.
- Con dos goleadas consecutivas, el seleccionado argentino se afianza como candidato al título del certamen continental y consolida la proyección de sus figuras emergentes.
Argentina XV consiguió su segunda victoria en el Américas Rugby Championship con una contundente actuación frente a Uruguay XV. El seleccionado nacional ganó 64-10 en la Escuela Militar de Santiago de Chile y los tres tucumanos que comenzaron como titulares tuvieron participación activa en el dominio argentino: Tomás Dande, Thiago Sbrocco y Mateo Pasquini.
Dande terminó siendo uno de los nombres destacados. El tercera línea combinó potencia y velocidad para ganar metros y encontró espacios constantemente dentro de una defensa uruguaya que sufrió durante prácticamente todo el encuentro.
Su primera intervención determinante apareció en el tercer try argentino. Dande aceleró hacia un espacio y obligó a dos defensores a cerrarse sobre él. Antes del contacto descargó para Luciano Avaca, que quedó liberado y apoyó su segunda conquista de la tarde.
A los 52 minutos llegó su premio individual. Dande consiguió el sexto try de Argentina XV y amplió una diferencia que para entonces ya era prácticamente irremontable. Siete minutos después volvió a romper la defensa con una corrida y participó de la acción que terminó con Avaca completando su hat-trick.
Sbrocco y Pasquini también dejaron su marca
Thiago Sbrocco ocupó la posición de octavo y tuvo un rol similar al de Dande: recibir la pelota y atacar directamente a la defensa para conseguir metros. Su presencia fue constante durante las secuencias ofensivas.
A los 22 minutos también mostró otra faceta. Sbrocco recibió la pelota y, en lugar de continuar con el ataque corto, salteó con un pase a Federico Serpa y encontró a Franco Rosetto. El movimiento terminó en el cuarto try argentino.
Mateo Pasquini, en tanto, tuvo una función diferente. El wing buscó conexiones y permaneció principalmente sobre los sectores externos esperando espacios para atacar.
Su mejor aparición llegó a los 20 minutos. Pasquini encontró un hueco, quebró la primera línea defensiva y aceleró varios metros hasta quedar muy cerca de conseguir su propio try. Aunque la jugada no terminó con el tucumano en el ingoal, volvió a dejar a Uruguay bajo presión.
Una goleada construida desde el comienzo
Argentina XV prácticamente resolvió el partido durante la primera mitad. Felipe Villagrán abrió el marcador a los seis minutos y después llegaron las conquistas de Avaca, que apoyó dos veces, Rosetto y Bautista Estellés. El seleccionado se fue al descanso arriba 29-0 y con un dominio casi absoluto.
En el complemento aparecieron los tries de Dande, Rodrigo Fernández Criado, nuevamente Avaca y Rosetto. Uruguay consiguió descontar mediante Sebastián Pérez y Manuel Diana, antes de que Alejo Sugasti estableciera sobre el cierre el 64-10 definitivo.
Después del 58-11 conseguido ante Paraguay en el debut, Argentina XV volvió a superar ampliamente a su rival. Esta vez, además, con una marcada presencia tucumana: Pasquini generó espacios, Sbrocco aportó potencia y juego, y Dande coronó su actuación llegando al ingoal.