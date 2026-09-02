Los tucumanos fueron protagonistas en la goleada de Argentina XV ante Uruguay

Argentina XV consiguió su segunda victoria en el Américas Rugby Championship con una contundente actuación frente a Uruguay XV. El seleccionado nacional ganó 64-10 en la Escuela Militar de Santiago de Chile y los tres tucumanos que comenzaron como titulares tuvieron participación activa en el dominio argentino: Tomás Dande, Thiago Sbrocco y Mateo Pasquini.