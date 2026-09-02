Banco Macro ya es un espectáculo

La propuesta se apoya en una lectura simple sobre el hincha, el fan, el espectador argentino: no se sienta a ver, canta cada tema de memoria, aguanta la lluvia en una cancha de fútbol, hace fila desde la madrugada por una entrada y convierte cualquier encuentro en una fiesta colectiva. Ese comportamiento, afirman desde Banco Macro, es también una forma de pasión, y ahí decidió estar el banco.