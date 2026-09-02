De la posesión al gol: el problema que San Martín arrastra y deberá resolver frente a Tristán Suárez

San Martín debe demostrar que puede manejar ambos escenarios. El objetivo no es solo competir contra el líder, sino medir cuánto le falta. Porque quedan nueve fechas y ya lleva cuatro sin ganar de local, lo que lo dejó afuera del Reducido y lo obliga a ganar los cuatro partidos que le restan en Tucumán. No alcanzará con tener la pelota: hará falta ese pase, esa asociación y esa decisión que conviertan el dominio en ocasiones y las ocasiones en goles. El desafío frente a Tristán Suárez será ese: que la pelota deje de ser una posesión y se convierta en una herramienta para ganar.