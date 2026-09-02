Alarma en la madrugada: se incendio en un depósito de cables en el barrio Los Pinos
Un incendio provocó alarma esta madrugada entre los vecinos del barrio Los Pinos, que despertaron entre las llamas y el sonido de las sirenas del camión de bomberos. El fuego se había apoderado de un depósito de cables, ubicado a metros de Junín y Delfín Gallo. Se analizan posibles hipótesis.
De acuerdo con los primeros testimos aportados por personas que pasaban por la zona, las llamas se iniciaron alrededor de las 5.30 y rápidamente se apoderaron del material inflamable almacenado en el predio.
La intervención de los bomberos permitió controlar las llamas y evitar que se propaguen hacia otros inmuebles lindantes con la propiedad afectada por el siniestro.
Si bien los investigadores y peritos deberán inspeccionar la zona para recoger evidencias que permitan dilucidar lo sucedido, todavía no se establecieron las causas que podrían haber desencadenado las llamas. Sí determinaron que hubo daños materiales y que no se registraron víctimas.