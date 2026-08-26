Trompadas y caos en la Champions: el escandaloso final de Lyon-Fenerbahçe

Resumen para apurados
- Jugadores de Fenerbahçe y Lyon protagonizaron una pelea en los vestuarios tras el triunfo turco por 2-1 en Francia, por la clasificación a Champions.
- El conflicto escaló por los gestos del francés Matteo Guendouzi a la hinchada local, desatando empujones y golpes entre ambos planteles y cuerpos técnicos.
- El violento desenlace opaca el pase del club turco a la siguiente ronda y podría derivar en severas sanciones disciplinarias por parte de la UEFA.
Lo que debía terminar como una celebración del Fenerbahçe por su clasificación terminó convertido en un escándalo. Jugadores y miembros de los cuerpos técnicos del conjunto turco y Olympique de Lyon protagonizaron una pelea en el ingreso al túnel de vestuarios después del partido de vuelta de la fase clasificatoria de la Champions League.
Fenerbahçe consiguió una valiosa victoria por 2-1 como visitante y, después del 1-1 registrado en la ida, logró avanzar a la siguiente instancia. Sin embargo, una vez que terminó el encuentro, el resultado pasó rápidamente a segundo plano.
El principal protagonista de la polémica fue Matteo Guendouzi. El mediocampista francés mantuvo diferentes cruces con los hinchas locales durante el encuentro, en un contexto particular por su pasado: se formó en PSG y posteriormente jugó en Olympique de Marsella, máximo rival histórico del Lyon.
La tensión acumulada durante el partido terminó explotando después del pitazo final.
Guendouzi, en el centro del escándalo
Una vez finalizado el encuentro, varios jugadores del Lyon fueron a buscar al mediocampista y se produjo un primer tumulto cerca de una de las esquinas del campo.
Guendouzi abrió los brazos intentando desligarse del enfrentamiento y posteriormente mantuvo una conversación con Corentin Tolisso, uno de los referentes del conjunto francés. Durante algunos segundos, el conflicto pareció quedar terminado.
ð«ð·ð¹ð· Un hincha de Olympique Lyon SALTO AL CAMPO DE JUEGO para cagarse a trompadas con MattÃ©o Guendouzi, y terminÃ³ repartiendo manos contra todo el plantel del FenerbahÃ§e. pic.twitter.com/KjttYNBndx— ð¥ð³ BARRAS DEL MUNDO â½ðº (@Barras_LATAM) August 26, 2026
Pero el camino hacia los vestuarios volvió a encender los ánimos.
Mientras abandonaba el campo acompañado por dos compañeros, Guendouzi comenzó a saltar y realizar gestos hacia la tribuna local. La reacción provocó nuevamente el enojo del Lyon.
Un integrante del cuerpo técnico del conjunto francés se abalanzó entonces sobre el futbolista y la situación escaló rápidamente.
Golpes y empujones en el túnel
En cuestión de segundos, futbolistas y colaboradores de ambos equipos se amontonaron en el ingreso al vestuario y comenzaron los golpes y empujones.
El integrante del cuerpo técnico del Lyon quedó rodeado en medio del tumulto mientras algunos intentaban agredirlo y otros buscaban separarlo. En las imágenes también se observó al arquero brasileño Ederson, futbolista del Fenerbahçe, participando activamente del enfrentamiento.
El personal de seguridad debió intervenir para separar a los protagonistas y conseguir finalmente que ambos planteles ingresaran a sus respectivos vestuarios.
En Lyon también tuvo participación Nicolás Tagliafico. El defensor argentino ingresó durante los últimos cuatro minutos del encuentro.
Fenerbahçe había conseguido en Francia el resultado que necesitaba para continuar su camino en la Champions League. Sin embargo, la clasificación terminó completamente eclipsada por las imágenes posteriores al partido: provocaciones, corridas y una pelea generalizada en la entrada del túnel.