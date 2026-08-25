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Cuánto cobra una niñera por hora en septiembre 2026: cuánto aumenta y cuáles son las nuevas escalas

Además del incremento, desde septiembre se incorporará al salario básico una parte de la suma no remunerativa de hasta $20.000 que se abonó en agosto, de acuerdo con la cantidad de horas trabajadas por semana.

El salario de las niñeras en septiembre de 2026.
El salario de las niñeras en septiembre de 2026.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Las niñeras en Argentina cobran con un aumento del 1,8% en septiembre de 2026, fijando la hora mínima en $4.145,69 con retiro por el último acuerdo paritario.
  • La suba aplica a mensualizadas y por hora, sumando al básico parte del bono no remunerativo de agosto según las horas semanales trabajadas.
  • Los empleadores deberán aplicar estas nuevas escalas mínimas obligatorias y liquidar adicionales para garantizar el cumplimiento salarial vigente.
Resumen generado con IA

Las niñeras y trabajadoras que se desempeñan en la categoría Asistencia y cuidado de personas de Casas Particulares cobrarán desde septiembre de 2026 con un aumento del 1,8%. La actualización forma parte del último acuerdo paritario para el sector y alcanza tanto a quienes cobran por hora como a las trabajadoras mensualizadas.

Además del incremento, desde septiembre se incorporará al salario básico una parte de la suma no remunerativa de hasta $20.000 que se abonó en agosto, de acuerdo con la cantidad de horas trabajadas por semana.

¿Cuánto cobra una niñera por hora desde septiembre de 2026?

A partir de septiembre, las trabajadoras de la categoría Asistencia y cuidado de personas tendrán los siguientes valores mínimos:

Niñera con retiro: $4.145,69 por hora.

Niñera sin retiro: $4.601,50 por hora.

Estos valores corresponden a los salarios mínimos establecidos para la actividad y se aplican según la modalidad de trabajo.

¿Cuánto cobra una niñera por mes desde septiembre de 2026?

Para quienes trabajan bajo la modalidad mensual, las nuevas escalas salariales desde septiembre de 2026 quedan establecidas de la siguiente manera:

Mensual con retiro: $524.171,78.

Mensual sin retiro: $579.864,09.

A estos montos se suma, según corresponda, el componente de la suma no remunerativa que pasa a incorporarse al salario básico.

Cuánto se suma al sueldo de las niñeras según las horas trabajadas

La incorporación de la suma no remunerativa depende de la cantidad de horas semanales trabajadas:

16 horas semanales o más: $5.000 mensuales.

De 12 a 16 horas semanales: $2.875 mensuales.

Menos de 12 horas semanales: $2.000 mensuales.

De esta manera, las trabajadoras que realizan jornadas de mayor cantidad de horas reciben un adicional más elevado.

Aumento para niñeras en septiembre 2026

El incremento del 1,8% corresponde a la última actualización salarial acordada para las Trabajadoras de Casas Particulares. La mejora alcanza a las distintas categorías del régimen, entre ellas la de Asistencia y cuidado de personas, donde se encuentran las niñeras.

Por lo tanto, quienes contraten una niñera desde septiembre deberán tomar como referencia las nuevas escalas salariales y considerar, además, los adicionales que correspondan de acuerdo con la cantidad de horas trabajadas.

Escala de niñeras en septiembre 2026

Modalidad/            Valor desde septiembre

Hora con retiro:   $4.145,69

Hora sin retiro:    $4.601,50

Mensual con retiro:    $524.171,78

Mensual sin retiro:     $579.864,09

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