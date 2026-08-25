Regularización dominial en El Cadillal: la Provincia recuperó el “Camping La Chepa”

Resumen para apurados
- La Provincia de Tucumán recuperó el predio del 'Camping La Chepa' en El Cadillal tras detectar construcciones ilegales en la zona de ribera.
- Durante el operativo de regularización dominial, funcionarios hallaron una docena de viviendas levantadas indebidamente en este conocido espacio de Tapia.
- La medida busca frenar la ocupación irregular de tierras públicas y garantizar la preservación de los márgenes hídricos en zonas turísticas provinciales.
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