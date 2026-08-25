Cuánto gana una empleada doméstica por 4 horas semanales en septiembre 2026

Resumen para apurados
- En Argentina, las empleadas domésticas percibirán en septiembre de 2026 un aumento salarial del 1,8% según la nueva escala oficial fijada por la UPACP tras las paritarias.
- Quienes trabajan 4 horas semanales cobrarán entre $15.658 y $20.198 según categoría, sumando además la incorporación progresiva del 25% del bono extraordinario.
- El acuerdo prevé subas mensuales escalonadas hasta diciembre de 2026 y la integración total de la suma no remunerativa al sueldo básico hacia noviembre.
Las empleadas domésticas tendrán nuevos valores salariales en septiembre de 2026. La escala contempla un aumento del 1,8% para ese mes y la incorporación progresiva al salario básico de una parte del bono extraordinario acordado en la última paritaria.
Para quienes trabajan 4 horas semanales para un mismo empleador, el monto a cobrar depende de la categoría y de si la trabajadora presta tareas con o sin retiro.
De acuerdo con la escala salarial difundida por la Unión del Personal Auxiliar de Casas Particulares (UPACP), una trabajadora de tareas generales con retiro cobrará $15.658,52 por semana por cuatro horas de trabajo, mientras que el valor asciende a $17.226,84 si se desempeña sin retiro.
A esas cifras se suma el tratamiento correspondiente del bono extraordinario acordado para el sector.
Cuánto cobra una empleada doméstica por 4 horas semanales en septiembre
La Ley 26.844 establece que las trabajadoras que prestan servicios durante menos de 24 horas semanales para un mismo empleador cobran de acuerdo con las horas efectivamente trabajadas.
Por lo tanto, quienes trabajan cuatro horas semanales quedan comprendidas dentro de esta modalidad. Los valores de septiembre de 2026 son los siguientes:
Supervisora
Con retiro: $4.645,32 por hora y $18.581,28 por semana.
Sin retiro: $5.049,58 por hora y $20.198,32 por semana.
Personal para tareas específicas
Con retiro: $4.422,53 por hora y $17.690,12 por semana.
Sin retiro: $4.809,80 por hora y $19.239,20 por semana.
Caseros
Sin retiro: $4.185,94 por hora y $16.743,76 por semana.
Asistencia y cuidado de personas
Con retiro: $4.185,94 por hora y $16.743,76 por semana.
Sin retiro: $4.641,90 por hora y $18.567,60 por semana.
Personal para tareas generales
Con retiro: $3.914,63 por hora y $15.658,52 por semana.
Sin retiro: $4.306,71 por hora y $17.226,84 por semana.
Estos son los valores mínimos establecidos para la actividad. Los empleadores pueden acordar salarios superiores a los fijados por la escala oficial.
Qué pasa con el bono para las empleadas domésticas
La última negociación salarial también estableció una suma no remunerativa extraordinaria por única vez, cuyo monto depende de la cantidad de horas trabajadas por semana.
El esquema fijado para el bono es:
Menos de 12 horas semanales: $8.000.
Entre 12 y 16 horas semanales: $11.500.
Más de 16 horas semanales: $20.000.
En el caso de una trabajadora que cumple 4 horas semanales, corresponde el bono de $8.000, ya que se encuentra en el primer rango horario.
Sin embargo, la suma no remunerativa se incorpora progresivamente al salario básico. En septiembre se incorpora el 25% del bono, es decir, $2.000 para quienes trabajan menos de 12 horas semanales.
Por eso, el salario de septiembre ya contempla esa primera incorporación al básico.
Cuánto aumenta el sueldo de las empleadas domésticas en septiembre
El acuerdo salarial estableció una serie de incrementos mensuales para las trabajadoras de casas particulares:
Agosto 2026: 1,9%.
Septiembre 2026: 1,8%.
Octubre 2026: 1,7%.
Noviembre 2026: 1,6%.
Diciembre 2026: 1,6%.
Además, la suma extraordinaria acordada en agosto se incorpora gradualmente a los salarios básicos.
En septiembre se suma el 25% del bono; en octubre se incorporará otro 50%, mientras que el 25% restante pasará al básico en noviembre.
Cuánto cobran las empleadas domésticas mensualizadas en septiembre
El caso es diferente para las trabajadoras mensualizadas. En septiembre cobrarán los haberes correspondientes a agosto, con los valores establecidos en la escala vigente.
Los salarios básicos son:
Supervisoras
Con retiro: $564.246,70 mensuales.
Sin retiro: $624.313,90 mensuales.
Personal para tareas específicas
Con retiro: $526.829,55.
Sin retiro: $582.283,27.
Caseros
Sin retiro: $514.903,51.
Asistencia y cuidado de personas
Con retiro: $514.903,51.
Sin retiro: $569.593,41.
Personal para tareas generales
Con retiro: $466.756,23.
Sin retiro: $514.903,51.
A los salarios correspondientes a las trabajadoras registradas se deben sumar los aportes y contribuciones que correspondan, además de la cobertura de ART.
Cuánto cobra por semana una empleada doméstica que trabaja 4 horas
En síntesis, para una trabajadora que presta tareas 4 horas por semana, los mínimos de septiembre quedan entre $15.658,52 y $20.198,32 semanales, según la categoría y la modalidad de trabajo.
La cifra más baja corresponde al personal para tareas generales con retiro, mientras que la más alta corresponde a una supervisora sin retiro.
El salario efectivo puede ser mayor si el empleador paga por encima de los mínimos establecidos en la escala salarial.