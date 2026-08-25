Santiago del Moro rompió el silencio sobre su futuro en Telefe tras los rumores de su regreso a América

Entonces, Del Moro se refirió a su vínculo con América y confirmó su continuidad al frente del reality. “Yo siento también América como mi casa, lo ha sido mucho tiempo, y Gran Hermano va a seguir y yo voy a seguir en GH también. Obviamente que nos vamos a descansar un tiempo. Básicamente también porque debido al éxito que tuvo acá en Argentina hay muchas ediciones que se van a hacer acá de otros países, como Uruguay, creo que Perú también, Chile y Paraguay”, explicó.