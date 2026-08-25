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Santiago del Moro rompió el silencio sobre su futuro en Telefe tras los rumores de su regreso a América

La continuidad del conductor en el canal volvió a estar en el centro de la escena luego de que Marcela Tauro mencionara una posible propuesta para que regresara con Intratables.

SANTIAGO DEL MORO. ¿Peligra su continuidad en Telefe?
SANTIAGO DEL MORO. ¿Peligra su continuidad en Telefe?
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Santiago del Moro confirmó en su programa de radio que continuará en Telefe al frente de Gran Hermano, desmintiendo las versiones sobre un posible regreso a América TV.
  • Los rumores surgieron tras declaraciones de Marcela Tauro en Infama, donde aseguró que América buscaba tentar al conductor para revivir el histórico ciclo Intratables.
  • Del Moro reafirmó su contrato con Telefe y anticipó una pausa del reality local, mientras las instalaciones se usarán para producir ediciones de otros países de la región.
Resumen generado con IA

En los últimos días, el futuro de Santiago del Moro y su continuidad en Telefe volvieron a generar rumores en el mundo de la televisión. La posibilidad de un regreso a América tomó fuerza luego de que Marcela Tauro mencionara al conductor durante la última emisión de Infama.

Ante las versiones, el propio Del Moro se refirió a su situación durante El Club del Moro, el programa que conduce en La 100. El fragmento fue compartido por Fede Bongiorno, periodista y miembro del equipo de LAM, que se emite por América.

El intercambio comenzó cuando Tauro aclaró que no había afirmado que Del Moro se fuera de Telefe. El conductor recogió el comentario y respondió: “Pero bueno, somos ahora todos la misma familia”.

En tono distendido, Tauro agregó: “Claro, somos primos ahora”, en referencia a la fusión de los grupos empresarios.

Entonces, Del Moro se refirió a su vínculo con América y confirmó su continuidad al frente del reality. “Yo siento también América como mi casa, lo ha sido mucho tiempo, y Gran Hermano va a seguir y yo voy a seguir en GH también. Obviamente que nos vamos a descansar un tiempo. Básicamente también porque debido al éxito que tuvo acá en Argentina hay muchas ediciones que se van a hacer acá de otros países, como Uruguay, creo que Perú también, Chile y Paraguay”, explicó.

El rumor sobre la vuelta de Santiago del Moro a América

La posibilidad de que Del Moro regresara a América había sido planteada por Marcela Tauro en la última emisión de Infama. La panelista había asegurado que existía una propuesta para tentar al conductor y que podría volver a ocupar un lugar en la señal.

“Llegó una información que tentarían a Santiago del Moro para pasar de canal muy amigo, a mi canal actual. Lo tentarían para hacer Intratables, vuelve a América”, aseguró Tauro en el programa del fin de semana.

Sin embargo, las declaraciones posteriores de Del Moro volvieron a poner el foco sobre su permanencia en Telefe y su continuidad al frente de Gran Hermano.

Qué había dicho Del Moro sobre su continuidad en Telefe

No es la primera vez que el conductor debe responder a versiones sobre su futuro laboral. En septiembre de 2025, antes del estreno de la edición Generación Dorada de Gran Hermano, Del Moro había hablado sobre su vínculo con Telefe durante una entrevista con LAM.

En aquella oportunidad, fue contundente al ser consultado sobre una posible salida del canal: “Nunca me fui de Telefe. Estoy feliz y espero que sea por muchos años”.

La aclaración se produjo luego de que la panelista Paula Varela anticipara su presunta desvinculación de la emisora.

Del Moro también había explicado entonces cómo interpretaba las versiones que circulaban sobre su futuro: “No creo que ella tenga mal la información, creo que se malentendieron algunas cuestiones, pero yo creo que alguien a ella se lo dijo, o alguien también lo tiró para ensuciar un poco la cancha”, expresó en el programa de América.

De esta manera, el conductor dejó entrever que los rumores podían haber surgido a partir de información que buscaba generar confusión o perjudicar su imagen.

En ese momento, además, Del Moro había sido claro respecto de su situación contractual y sus planes laborales: “Yo tengo un contrato que ahora se renueva y lo voy a hacer por cinco años más, pero nunca estuvo en mí irme a otro lado ni me vieron con otra gente negociando nada, por eso a mí me extrañó”, afirmó.

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