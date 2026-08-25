Murió la cantante Dolly Parton a los 80 años

Cadena de oración

Justo ayer fue noticia por seguir atravesando "un momento delicado de salud", aunque se aseguraba que ella no era capaz de frenar todos los proyectos que tenía en mente. La cantante y compositora había contado que en los últimos tiempos había tenido "algunos problemas médicos" a los que no les prestó atención mientras cuidaba a su esposo, Carl Thomas Dean, quien murió en marzo de 2025.