Murió la cantante Dolly Parton a los 80 años

Resumen para apurados
- La cantante de música country Dolly Parton murió a los 80 años en EE.UU. tras atravesar un delicado cuadro de salud, según confirmó su familia en redes sociales.
- La artista venía sufriendo problemas médicos que la obligaron a suspender shows, poco después de la muerte de su esposo Carl Dean tras 59 años de matrimonio.
- Con seis décadas de carrera, éxitos como Jolene y una vasta labor filantrópica, deja una huella imborrable en la música y la cultura popular global.
La cantante estadounidense de música country, Dolly Parton, murió a los 80 años. Su fallecimiento fue confirmado por su familia en un mensaje difundido en su cuenta de X.
Parton fue una de las voces más famosas de la música country en su país. También se destacó como compositora y actriz. Además fue madrina y mentora de Miley Cyrus. Dolly la ayudó en su etapa de Hannah Montana y la apoyó al crecer como artista.
La noticia sobre su muerte se conoce un día después de que trascendieran declaraciones de ella a la revista People donde reconocía que atravesaba un momento delicado de salud. Sin embarga, subrayaba que no era capaz de frenar todos los proyectos que tenía en mente.
La confirmación de su muerte llegó de mano de su familia en un video difundido en redes. "Hola, mi nombre es Bryan Seaver, hijo de Cassie Parton, en representación de las familias Parton y Owens para anunciar la muerte de mi tía, Rebecca Parton Dean, la tía Granny para una generación y Gigi para la siguiente", comienza el mensaje.
Seaver dijo además que el anuncio había sido un pedido de la misma Dolly hace algunos años. "Como jefe del departamento de seguridad durante más de dos décadas, un rol que ocupó mi padre Larry antes que yo, imaginé lo duro de este momento, pero nunca lo sentí por completo hasta ahora", añadió su sobrino.
Cadena de oración
Justo ayer fue noticia por seguir atravesando "un momento delicado de salud", aunque se aseguraba que ella no era capaz de frenar todos los proyectos que tenía en mente. La cantante y compositora había contado que en los últimos tiempos había tenido "algunos problemas médicos" a los que no les prestó atención mientras cuidaba a su esposo, Carl Thomas Dean, quien murió en marzo de 2025.
En mayo de este año sus seguidores ya se mostraban inquietos debido a la suspensión de sus presentaciones en Las Vegas. Hacia fines del año pasado su hermana, Freida Parton, había hecho un pedido de "cadena de oración" por ella a través de redes sociales.
"Mi gran... eh... personalidad"
“Anoche estuve toda la noche orando por mi hermana, Dolly. Muchos saben que no se ha sentido muy bien últimamente”, había posteado Freida en su cuenta de Facebook. Eso, sin detalles, despertó preocupación.
Con humor, Dolly venía mitigando el asunto. "No puedo marearme cargando banjos, guitarras y demás con tacones de doce centímetros, y ya saben que los voy a llevar puestos", dijo. "Sin mencionar todos esos trajes recargados de lentejuelas, el pelo voluminoso, mi gran... eh... personalidad. ¡Dios mío, eso marearía a cualquiera!".
“Debe ser hora de un chequeo de 100 mil millas, ¡aunque no es el viaje habitual para ver a mi cirujano plástico!”. Además ya había dejado en claro los rumores de su posible retiro: “No se preocupen porque Dios no ha dicho nada sobre parar todavía. Debe estar diciéndome que baje el ritmo para estar lista para más grandes aventuras con todos ustedes”.
En octubre del año pasado, no había ido al anuncio de una nueva atracción en su parque temático en Tennessee, Dollywood, también por "problemas de salud". En esa oportunidad, la cantante reveló que padecía "cálculos renales", lo que le impidió viajar por consejo médico.
Ademá de su música, Parton estaba trabajando en una nueva línea de golosinas para perros y preparaba el lanzamiento de Cup of Ambition Coffee, un proyecto que, según contó, soñó durante más de 40 años y consistía en una marca de café propia creada por la cantante.
Adiós a Las Vegas
Oficialmente llamada Dolly: Live in Las Vegas, la residencia había quedado virtualmente cancelada. “Lamento mucho no poder verlos a todos los que tenían entradas para Las Vegas -dijo-. Bueno, ¡vayan a Las Vegas igual y pásenla bien! Nos vemos en algún otro momento”.
Parton no realizaba giras desde el exitoso Pure & Simple Tour, que finalizó en 2016. Su fundación llamada Imagination Library entregó millones de libros a chicos de bajos recursos de los Estados Unidos y otros países.
Dolly Rebecca Parton había nacido el 19 de enero de 1946 en una familia de clase trabajadora de en las montañas del este de Tennessee. Cuarta de 12 hermanos empezó a cantar en una iglesia pentecostal de su pueblo.
Es considerada una de las más influyentes figuras de la música country gracias a temas como Jolene y I Will Always Love You, que se hizo más global por una exquisita versión de Whitney Houston. Fue incorporada al Salón de la Fama del Rock and Roll en 2022 y, años antes, ya formaba parte del Salón de la Fama de la Música Country.
Estuvo casada durante 59 años con el empresario Carl Thomas Dean, fallecido en marzo de 2025, a los 82 años. La pérdida fue un golpe duro para la intérprete, quien se refugió en su fe y en la música para sobrellevar el duelo. Parton no tuvo hijos propios.
Su carrera artística duró seis décadas y se mantuvo activa tanto en la música como en actividades paralelas. También actuó en cine. En su película más conocida, Cómo eliminar a su jefe (1980), Parton interpretaba a una secretaria que trabaja en una oficina junto a los personajes de Jane Fonda y Lily Tomlin.
Desde su hogar de Nashville, Dolly planeaba grabar un video sobre un nuevo proyecto que quizás ahora quede guardado como un secreto. Hasta el final se mantuvo activa y trabajando.