Prórroga en Ganancias: cómo y cuándo presentar las declaraciones juradas

Este nuevo corrimiento marca el tercer ajuste consecutivo sobre el cronograma del tributo. En una primera instancia, ARCA había corrido los vencimientos generales de junio al 27 de julio; más tarde concedió una ventana adicional hasta el 27 de agosto exclusivamente para la carga de datos y presentaciones, y ahora resolvió estirar el plazo final hasta las vísperas de la primavera. Con este margen de casi un mes adicional, los contribuyentes y los asesores tributarios ganan aire para revisar números, evitar presentaciones apresuradas y definir la conveniencia del encuadre tributario sin el riesgo de caer en rectificativas posteriores.