Del lujo a la calle: murió Max Higgins, el empresario que prometió construir un “Disney argentino”

Un empleado de la Empresa 216 fue quien encontró el cuerpo tendido en la vía pública y en posición fetal y dio aviso a las autoridades. De acuerdo con su relato, unos 20 días antes había visto en la zona a un hombre jamaiquino que no era conocido por los vecinos y que desde hacía semanas permanecía en el mismo lugar donde finalmente fue hallado sin vida.