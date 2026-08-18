España volvió a temblar: un sismo en Granada dejó heridos y daños materiales

Resumen para apurados
- Un sismo de magnitud 4,8 sacudió este martes Granada, España, y dejó tres heridos leves y daños materiales tras registrarse el epicentro en la localidad de Gójar.
- El temblor causó grietas, desprendimientos y la evacuación de la Alhambra. El hecho forma parte de una seguidilla sísmica que incluyó otro temblor de 4,8 días atrás.
- Las autoridades andaluzas pidieron máxima prudencia ante la probabilidad de nuevas réplicas, mientras continúan evaluando la seguridad edilicia y de espacios públicos.
Un sismo de magnitud 4,8 volvió a sacudir este martes a Granada, en el sur de España, y generó momentos de tensión entre habitantes y turistas. El movimiento tuvo epicentro en Gójar, una localidad cercana a Alhendín, y provocó daños materiales y varias réplicas.
El fenómeno dejó tres personas heridas leves, entre ellas una nena que tuvo que ser trasladada a un hospital, según informó Antonio Sanz, responsable de Emergencias de Andalucía.
El temblor se registró a las 10.37, según el Instituto Geográfico Nacional de España (IGN), y fue percibido en distintos puntos de la provincia de Granada y también en zonas de Almería, Jaén y Málaga.
Qué daños provocó el sismo en Granada
El movimiento provocó grietas en paredes, desprendimientos de cornisas y revestimientos y otros daños en edificios.
Los servicios de emergencia de Andalucía recibieron alrededor de 50 llamados relacionados con grietas y desprendimientos en distintas construcciones de la zona.
Además, una farola cayó sobre un automóvil estacionado y se registraron otros daños materiales en calles y edificios de Granada.
Como medida preventiva, las autoridades dispusieron el cierre temporal de edificios administrativos, museos y otros espacios públicos.
También se cerró la Ciudad del Deporte, mientras que los centros de atención sanitaria continuaron funcionando con normalidad.
Evacuaron la Alhambra por precaución
Uno de los lugares afectados por las medidas preventivas fue la Alhambra de Granada, uno de los principales atractivos turísticos de España y Patrimonio Mundial de la Unesco.
El complejo monumental fue evacuado después del sismo para permitir que los especialistas revisaran sus instalaciones y determinaran si existían riesgos para los visitantes.
El patronato de la Alhambra informó que el monumento permanecía bajo revisión y que la dirección evaluaría las condiciones de seguridad antes de decidir si podía reabrir.
La medida generó preocupación entre los numerosos turistas que se encontraban en el lugar cuando ocurrió el movimiento.
Hubo varias réplicas después del terremoto
Después del sismo principal se registraron varias réplicas en el área metropolitana de Granada.
Una de las más importantes alcanzó una magnitud de 4,2 y tuvo epicentro en Alhendín. El movimiento se produjo poco después del temblor principal y volvió a generar preocupación entre los habitantes.
El sismo de este martes forma parte de una secuencia sísmica que afecta a la región desde el viernes 14 de agosto.
Cuatro días antes, otro movimiento de magnitud 4,8 había sacudido la zona y provocado daños en algunos edificios, aunque tampoco había dejado víctimas fatales.
También hubo cambios en el transporte
Tras el terremoto, el metro de Granada redujo la velocidad de circulación de sus trenes a 30 kilómetros por hora como medida preventiva.
La Policía Local recomendó a los habitantes mantener la calma y alejarse de edificios que pudieran presentar daños.
Además, la alerta sísmica de Google se activó en numerosos teléfonos celulares de la zona, mientras el servicio de emergencias 112 difundió recomendaciones a través de las redes sociales.
Las autoridades pidieron precaución
El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, pidió a la población actuar con “máxima prudencia” y seguir las indicaciones de los organismos de emergencia.
El funcionario también señaló que los especialistas no descartan que continúen los movimientos sísmicos y las réplicas durante los próximos días.
Por ahora, las autoridades continúan evaluando los daños provocados por el sismo de magnitud 4,8 y revisando edificios y espacios públicos para determinar si existen riesgos adicionales.