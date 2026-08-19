Cómo estará el tiempo en Yerba Buena este jueves 20 de agosto

Resumen para apurados
- El SMN pronostica para este jueves 20 de agosto en Yerba Buena una jornada soleada y sin lluvias, con 7°C de mínima y una máxima de 24°C por ascenso térmico.
- Tras una jornada previa más fresca de 17°C, el día presentará una amplitud térmica de 17 grados, vientos leves y cielo mayormente despejado durante toda la jornada.
- Aunque el viernes mantendrá condiciones agradables, se prevé un marcado descenso de la temperatura hacia el fin de semana, con máximas que no superarán los 17°C.
Este jueves 20 de agosto se espera una jornada con temperaturas en marcado ascenso en Yerba Buena, luego de una mañana fría. El pronóstico anticipa una mínima de 7°C y una máxima de 24°C, con cielo mayormente despejado y sin probabilidad de lluvias.
Según el informe del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), durante la madrugada el cielo estará parcialmente nublado y la temperatura rondará los 7°C. Con el correr de las horas, las condiciones mejorarán y se espera cielo despejado durante la mañana, la tarde y la noche.
La probabilidad de precipitaciones será del 0% durante toda la jornada, por lo que no se esperan lluvias en Yerba Buena.
Pronóstico del clima para Yerba Buena: cómo estará este jueves
La mañana comenzará fresca, con temperaturas que irán en aumento de manera progresiva. Durante la madrugada se prevén alrededor de 7°C, mientras que hacia la tarde la máxima llegará a 24°C.
Por la noche, la temperatura descenderá hasta ubicarse cerca de los 15°C.
Los vientos serán leves. Durante la madrugada estarán prácticamente calmos, con velocidades de entre 0 y 2 km/h. Durante el resto del día se ubicarán entre 7 y 12 km/h, sin ráfagas significativas.
La dirección del viento variará a lo largo de la jornada: predominará el sudoeste durante las primeras horas, luego el norte durante la mañana, el este por la tarde y nuevamente el norte durante la noche.
El tiempo en Yerba Buena: gran amplitud térmica
La principal característica de este jueves será la amplitud térmica. Entre la mínima de 7°C y la máxima de 24°C habrá una diferencia de 17 grados.
El ascenso será marcado respecto del miércoles, cuando se espera una máxima de apenas 17°C. El viernes las condiciones serán similares, con una mínima de 8°C y una máxima de 24°C.
Sin embargo, hacia el fin de semana las temperaturas volverán a bajar. Para el sábado se pronostica una máxima de 17°C y para el domingo de apenas 16°C.
Pronóstico extendido para Yerba Buena
Jueves 20: mínima de 7°C y máxima de 24°C.
Viernes 21: mínima de 8°C y máxima de 24°C.
Sábado 22: mínima de 10°C y máxima de 17°C.
Domingo 23: mínima de 10°C y máxima de 16°C.
Lunes 24: mínima de 10°C y máxima de 20°C.
Martes 25: mínima de 9°C y máxima de 24°C.
De esta manera, este jueves será una de las jornadas más cálidas de la semana en Yerba Buena, aunque comenzará con temperaturas propias de una mañana invernal. La ausencia de lluvias y el cielo despejado durante buena parte del día favorecerán las actividades al aire libre.