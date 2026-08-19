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Cómo estará el tiempo en Yerba Buena este jueves 20 de agosto

Conocé en detalle el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional.

YERBA BUENA. El pronóstico del clima para este 20 de agosto.
YERBA BUENA. El pronóstico del clima para este 20 de agosto.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • El SMN pronostica para este jueves 20 de agosto en Yerba Buena una jornada soleada y sin lluvias, con 7°C de mínima y una máxima de 24°C por ascenso térmico.
  • Tras una jornada previa más fresca de 17°C, el día presentará una amplitud térmica de 17 grados, vientos leves y cielo mayormente despejado durante toda la jornada.
  • Aunque el viernes mantendrá condiciones agradables, se prevé un marcado descenso de la temperatura hacia el fin de semana, con máximas que no superarán los 17°C.
Resumen generado con IA

Este jueves 20 de agosto se espera una jornada con temperaturas en marcado ascenso en Yerba Buena, luego de una mañana fría. El pronóstico anticipa una mínima de 7°C y una máxima de 24°C, con cielo mayormente despejado y sin probabilidad de lluvias.

Según el informe del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), durante la madrugada el cielo estará parcialmente nublado y la temperatura rondará los 7°C. Con el correr de las horas, las condiciones mejorarán y se espera cielo despejado durante la mañana, la tarde y la noche.

La probabilidad de precipitaciones será del 0% durante toda la jornada, por lo que no se esperan lluvias en Yerba Buena.

Pronóstico del clima para Yerba Buena: cómo estará este jueves

La mañana comenzará fresca, con temperaturas que irán en aumento de manera progresiva. Durante la madrugada se prevén alrededor de 7°C, mientras que hacia la tarde la máxima llegará a 24°C.

Por la noche, la temperatura descenderá hasta ubicarse cerca de los 15°C.

Los vientos serán leves. Durante la madrugada estarán prácticamente calmos, con velocidades de entre 0 y 2 km/h. Durante el resto del día se ubicarán entre 7 y 12 km/h, sin ráfagas significativas.

La dirección del viento variará a lo largo de la jornada: predominará el sudoeste durante las primeras horas, luego el norte durante la mañana, el este por la tarde y nuevamente el norte durante la noche.

El tiempo en Yerba Buena: gran amplitud térmica

La principal característica de este jueves será la amplitud térmica. Entre la mínima de 7°C y la máxima de 24°C habrá una diferencia de 17 grados.

El ascenso será marcado respecto del miércoles, cuando se espera una máxima de apenas 17°C. El viernes las condiciones serán similares, con una mínima de 8°C y una máxima de 24°C.

Sin embargo, hacia el fin de semana las temperaturas volverán a bajar. Para el sábado se pronostica una máxima de 17°C y para el domingo de apenas 16°C.

Pronóstico extendido para Yerba Buena

Jueves 20: mínima de 7°C y máxima de 24°C.

Viernes 21: mínima de 8°C y máxima de 24°C.

Sábado 22: mínima de 10°C y máxima de 17°C.

Domingo 23: mínima de 10°C y máxima de 16°C.

Lunes 24: mínima de 10°C y máxima de 20°C.

Martes 25: mínima de 9°C y máxima de 24°C.

De esta manera, este jueves será una de las jornadas más cálidas de la semana en Yerba Buena, aunque comenzará con temperaturas propias de una mañana invernal. La ausencia de lluvias y el cielo despejado durante buena parte del día favorecerán las actividades al aire libre.

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