Quedarse sin nariz por una enfermedad autoinmune: ¿bueno o malo?

La verdadera salvación

Así como Cece, fue el equipo del hospital Queen Elizabeth de Birmingham quien le salvó la existencia en 2017. Jayne fue puesta bajo el cuidado de una jefa de prótesis cuya creatividad y empatía hicieron toda la diferencia. El proceso incluyó atornillar tres pequeños imanes en su rostro para sostener una prótesis nasal removible. “Tengo varias narices diferentes. La última vez que llevé la cuenta eran siete”, explicó. Entre ellas, una “nariz de borracho” diseñada para coincidir con el sonrojo facial tras unas copas. “Les dije que me sentía cohibida porque mi cara se sonrojaba, pero mi nariz no, y me hicieron una un poco más rosada”, acotó.