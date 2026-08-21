Cartas de lectores II: Ex Mercadito Sarmiento

Hace pocos días se procedió a inaugurar el local remozado, no digo habilitado por cuanto el mismo está completamente vacío, del Mercado de la Ciudad, ex mercadito Sarmiento. Hay anuncios que me llaman la atención, primero la oportunidad de un acto público donde la Intendenta procedió anunciar su postulación para un nuevo período, el cambio del nombre, y lo más llamativo, por boca de una funcionaria que para la “apertura de los alquileres, está a cargo de una inmobiliaria”. Hecho inédito, seguramente que la forma de otorgar concesiones es por medio de la licitación pública; así lo regla el Art. 12 de la Constitución Provincial y debe respetarse; jamás vi que el municipio se apartara de esta regla, también contemplada en la ley 5.529 de municipalidades. No hay explicación lógica, nadie sabe los requisitos, la inmobiliaria favorecida, etc. Si se quiere hacer las cosas bien y de acuerdo a la ley, se procederá como lo indica la Constitución, bastante tenemos con haberle cambiado el nombre que data del año 1933.