Cartas de lectores: Ludopatía, hipocresía y la estafa global

Se nos suicidan día a día. En nuestras casas y cuadras, en nuestros barrios y ciudades, en pueblos bien, pero bien alejados de las grandes ciudades. Tienen entre 15 y 23 años, aunque también hay de hasta 35, según estadísticas oficiales que -oficialmente- se decidió no difundir con el peso que la tragedia amerita. Las apuestas virtuales son la nueva droga que primero los entusiasma; luego los aleja de sus seres queridos y de ellos mismos; los quiebra, emocional y económicamente, hasta que todo deja de tener sentido y nada parece ser una solución. El suicidio es, en esa instancia de soledad y desesperación, la sentencia dictaminada en ese primer minuto en el que ingresó por la puerta de las apuestas virtuales. Tampoco escapan - antes de tomar la desesperada decisión - de las manos y la desagradable saliva de las palabras amenazantes escupidas por usureros de poca monta y de mucho cinismo, porque son vecinos o compañeros de trabajo los que se dedican a prestar usurariamente el dinero mal habido y destinado. La ludopatía está haciendo estragos en la sociedad del Siglo XXI, acompañada por un Estado que camina al paso de una tortuga y algoritmos planetarios que lo hacen a la velocidad de un guepardo. Suena ridículo y, hasta trágico diría, escuchar a profesionales repetir que “el juego en menores está prohibido” o a la mismísima Susana Giménez decirlo en una publicidad, como burlándose del marco legal vigente que -dicho sea de paso- merece un tratamiento nacional y no solo provincial, porque la virtualidad nos convierte en operadores sin límites territoriales, trabajando desde la comodidad de nuestra casa. El Mundial de Fútbol fue la vitrina en la que la hipocresía de esta estafa global decidió despojarse de todo atisbo de vergüenza y prudencia, para mostrar su escalofriante desnudez y su inagotable poder global, a nivel Estados nacionales y provinciales, quienes miran para otro lado mientras sus manos se abren tras sus espaldas, para recibir la correspondiente comisión comercial, mientras millones de familias se despedazan y ven colgados los cuerpos de sus Infancias, víctimas de esta tragedia planificada.