River sobrevivió en Bogotá y ahora define en el Monumental

Resumen para apurados
- River Plate empató 0-0 ante Independiente Santa Fe en Bogotá por la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana, logrando un valioso resultado.
- El equipo de Eduardo Coudet resistió en la altura gracias a las atajadas de Beltrán y dos tiros en los palos, tras un partido postergado por un sismo en Colombia.
- Con la serie completamente abierta, el conjunto millonario definirá la clasificación a los cuartos de final la próxima semana en el estadio Monumental.
River Plate hizo negocio en Colombia. En una noche incómoda, marcada por la altura, la humedad y un rendimiento que estuvo lejos de ser el esperado, el “Millonario” rescató un empate 0 a 0 frente a Independiente Santa Fe, por el partido de ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana. No jugó bien, sufrió más de lo que quiso y tuvo que aferrarse a la actuación del arquero Santiago Beltrán y a la fortuna de dos remates que terminaron en los palos. Pero consiguió lo que fue a buscar: mantener la serie abierta. Todo se definirá dentro de una semana, en el estadio Monumental de Núñez.
El partido, que debía disputarse la semana pasada, había sido postergado por la Conmebol a raíz del devastador sismo que sufrió Colombia el 10 de agosto. Con la reprogramación, River tuvo que afrontar una exigente visita a Bogotá, donde las condiciones hicieron todavía más difícil una presentación que ya de por sí aparecía como un desafío importante.
Desde el comienzo quedó claro que Santa Fe intentaría aprovechar las dificultades del equipo dirigido por Eduardo Coudet. El “Millonario” tuvo la primera oportunidad al minuto de juego, cuando Lautaro Rivero apareció sin marca en el área tras un tiro libre y conectó un cabezazo que Weibmar Asprilla logró despejar al córner.
Pero el local respondió rápidamente. A los cinco minutos, Hugo Rodallega, a sus 41 años, probó con un remate de media vuelta desde afuera del área que terminó en las manos de Beltrán. Y a los 13 llegó la primera gran advertencia: Nahuel Bustos recibió dentro del área y sacó un potente disparo a quemarropa que Beltrán alcanzó a manotear. La pelota pegó en el travesaño y River volvió a respirar.
El conjunto colombiano comenzó a encontrar espacios por los costados, aprovechando algunas dificultades defensivas del “Millonario”, especialmente por la presencia de laterales no habituales, con Lucas Martínez Quarta y Facundo González ocupando esos sectores. River sufría cuando perdía la pelota y Santa Fe aceleraba.
A los 41 minutos llegó otra señal de alarma. Fausto Vera perdió la pelota en la mitad de la cancha y Santa Fe armó una rápida transición. Bustos volvió a quedar de frente al arco y sacó un derechazo que esta vez rebotó en el palo derecho de Beltrán. El arquero y los postes fueron los grandes aliados de River durante una primera etapa en la que el 0 a 0 terminó siendo un buen resultado.
En ofensiva, lo mejor de la “banda” apareció en los pies de Correa. Sin embargo, el delantero no encontró demasiada compañía para asociarse y generar peligro. River careció de claridad, profundidad y continuidad en su juego.
El segundo tiempo comenzó todavía peor. A los dos minutos, Bustos volvió a quedar mano a mano con Beltrán luego de otra pérdida en la salida. El ex Talleres intentó definir por encima del arquero, pero la pelota terminó en el techo del arco. Santa Fe seguía perdonando y River continuaba sin encontrar respuestas.
Con el correr de los minutos, el partido se hizo cada vez más pesado y el “Millo” apostó a resistir. Santa Fe buscó hasta el final, aunque sin la precisión necesaria para quebrar el cero. A los 43 minutos, Fagúndez estuvo cerca con un cabezazo que pasó junto al ángulo izquierdo de Beltrán.
River recién volvió a generar peligro en el cierre. Valentín Lucero envió un centro envenenado que exigió a Asprilla, quien alcanzó a rechazar la pelota.
“Este es un resultado positivo y ahora definimos en casa. Fue muy importante no haber recibido goles”, aseguró Nicolás Otamendi.
El 0 a 0 dejó sensaciones encontradas, pero también una certeza: la serie está completamente abierta. River no logró imponerse en Bogotá, aunque tampoco recibió golpes que comprometan su futuro. Dentro de una semana, en el Monumental tendrá la oportunidad de cambiar la historia y buscar el pasaje a los cuartos de final.