River sobrevivió en Bogotá y ahora define en el Monumental

River Plate hizo negocio en Colombia. En una noche incómoda, marcada por la altura, la humedad y un rendimiento que estuvo lejos de ser el esperado, el “Millonario” rescató un empate 0 a 0 frente a Independiente Santa Fe, por el partido de ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana. No jugó bien, sufrió más de lo que quiso y tuvo que aferrarse a la actuación del arquero Santiago Beltrán y a la fortuna de dos remates que terminaron en los palos. Pero consiguió lo que fue a buscar: mantener la serie abierta. Todo se definirá dentro de una semana, en el estadio Monumental de Núñez.