El caso Brasil, en la II Cumbre de Bioetanol “Impulsando el futuro del bioetanol en Argentina”

La experiencia de Brasil será uno de los ejes centrales de la II Cumbre de Bioetanol “Impulsando el futuro del bioetanol en Argentina”, jornada que reunirá a actores del sector productivo, gobernadores de la región y especialistas nacionales e internacionales. El encuentro se realizará mañana a las 8 en el hotel Catalinas Park. Allí estará Marcia Valeria de Souza Alves, coordinadora de Etanol y Biometano del Ministerio de Minas y Energía brasileño. Jorge Etchandy, gerente del Instituto de Promoción del Azúcar y Alcohol (Ipaat), señaló que “Brasil tomó la tecnología de Argentina a fines de los 70 sobre el plan Alconafta”. “Pero ellos no lo interrumpieron nunca”, recordó.