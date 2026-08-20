EconomíaNoticias económicas

El caso Brasil, en la II Cumbre de Bioetanol “Impulsando el futuro del bioetanol en Argentina”

Tucumán debate el futuro del bioetanol.

El caso Brasil, en la II Cumbre de Bioetanol “Impulsando el futuro del bioetanol en Argentina”
Hace 17 Hs

La experiencia de Brasil será uno de los ejes centrales de la II Cumbre de Bioetanol “Impulsando el futuro del bioetanol en Argentina”, jornada que reunirá a actores del sector productivo, gobernadores de la región y especialistas nacionales e internacionales. El encuentro se realizará mañana a las 8 en el hotel Catalinas Park. Allí estará Marcia Valeria de Souza Alves, coordinadora de Etanol y Biometano del Ministerio de Minas y Energía brasileño. Jorge Etchandy, gerente del Instituto de Promoción del Azúcar y Alcohol (Ipaat), señaló que “Brasil tomó la tecnología de Argentina a fines de los 70 sobre el plan Alconafta”. “Pero ellos no lo interrumpieron nunca”, recordó.

Temas TucumánBrasilEl PaísWall Street
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Ataque con inhibidores: se robaron un regalo para el Día del Niño
1

Ataque con inhibidores: se robaron un regalo para el Día del Niño

“Nunca atacaron con esta intensidad a nadie del peronismo”
2

“Nunca atacaron con esta intensidad a nadie del peronismo”

El inquietante señor Cerimedo
3

El inquietante señor Cerimedo

La nieve volvió a pintar de blanco las Cumbres Calchaquíes y se convirtió en la postal del jueves
4

La nieve volvió a pintar de blanco las Cumbres Calchaquíes y se convirtió en la postal del jueves

Moria Casán y la maternidad: la escena que generó un debate sobre ser madre y el sacrificio
5

Moria Casán y la maternidad: la escena que generó un debate sobre ser madre y el sacrificio

Ranking notas premium
Transferencias, saldos y menores de edad: así funciona una red de apuestas clandestinas, según un ex cajero que captaba jugadores
1

Transferencias, saldos y menores de edad: así funciona una red de apuestas clandestinas, según un ex "cajero" que captaba jugadores

El inquietante señor Cerimedo
2

El inquietante señor Cerimedo

Se cambiaba entre cañaverales, trabajaba en un ingenio y fue el primer Puma tucumano: la historia de Julio Bach
3

Se cambiaba entre cañaverales, trabajaba en un ingenio y fue el primer Puma tucumano: la historia de Julio Bach

Moria Casán y la maternidad: la escena que generó un debate sobre ser madre y el sacrificio
4

Moria Casán y la maternidad: la escena que generó un debate sobre ser madre y el sacrificio

UNT: el oficialismo podría competir con dos fórmulas
5

UNT: el oficialismo podría competir con dos fórmulas

Más Noticias
Productores de Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado recorrieron el hipódromo antes del último recital del año

Productores de Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado recorrieron el hipódromo antes del último recital del año

La nieve volvió a pintar de blanco las Cumbres Calchaquíes y se convirtió en la postal del jueves

La nieve volvió a pintar de blanco las Cumbres Calchaquíes y se convirtió en la postal del jueves

La final entre Graneros y Concepción FC se reanuda a puertas cerradas y será televisada

La final entre Graneros y Concepción FC se reanuda a puertas cerradas y será televisada

Vuelve el frío polar a Argentina: cuándo bajarán las temperaturas y dónde habrá heladas

Vuelve el frío polar a Argentina: cuándo bajarán las temperaturas y dónde habrá heladas

Alerta amarilla por ciclogénesis: las provincias que tendrán lluvias y fuertes vientos este jueves 20 de agosto

Alerta amarilla por ciclogénesis: las provincias que tendrán lluvias y fuertes vientos este jueves 20 de agosto

Ataque con inhibidores: se robaron un regalo para el Día del Niño

Ataque con inhibidores: se robaron un regalo para el Día del Niño

“Nunca atacaron con esta intensidad a nadie del peronismo”

“Nunca atacaron con esta intensidad a nadie del peronismo”

El inquietante señor Cerimedo

El inquietante señor Cerimedo

Comentarios